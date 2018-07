Veneto | da Regione 1 | 5 mln in due anni per corsi formazione per badanti 2

Veneto : da Regione 1 - 5 mln in due anni per corsi formazione per badanti : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - Prende il via in Veneto la prima iniziativa regionale per preparare e qualificare le badanti. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al sociale Manuela Lanzarin e di concerto con la collega al lavoro Elena Donazzan, finanzia con un milione e mezzo d

Veneto : da Regione 314 mln di investimenti per edilizia scolastica : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore alla scuola Elena Donazzan e di concerto con l’assessore Manuela Lanzarin, il piano triennale per l’edilizia scolastica in Veneto. Tra il 2018 e il 2020 sono programmati 216 interventi di adeguamen

Infortuni : Zoppas (Confindustria Veneto) - plauso a Regione per piano strategico : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Il piano strategico regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il risultato di un processo di condivisione di obiettivi e strategie da parte di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati. Per Confindustria la sicurezza dei lavoratori è una priorità

Venezia : Regione Veneto sblocca fondi legge speciale - 22 mln per salvaguardia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e legge speciale per Venezia Roberto Marcato, in accordo con il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, ha sbloccato finanziamenti per circa 22 milioni di euro a valere

Infortuni : Veneto - domani firma in Regione patto per prevenzione incidenti : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - domani martedì 17 luglio a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, è convocato il tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro per la firma del patto strategico per la prevenzione del rischio e degli Infortuni sui luoghi di lavoro. Al tavolo regional

Sanità : in corso dialogo tra Regione Veneto e Ministero su punti nascita : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Con una lettera inviata oggi ai direttori generali delle Ulss 8 Berica, della Ulss 6 Euganea e della Ulss 5 Polesana, il Direttore generale della Sanità veneta, Domenico Mantoan, informa che “sono attualmente in corso dei colloqui interlocutori tra il Presidente della

