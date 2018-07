SPY FINANZA La recita di Trump e la guerra per soldi più importante di tutto

SPY FINANZA/ Il piano anti-Trump per riabilitare gli Usa - ed evitare la crisi - : Donald Trump sarà archiviato e gli Usa torneranno a essere ben accolti nel resto del mondo. Intanto il casinò degli affari andrà avanti.

SPY FINANZA/ Usa vs Cina - la battaglia va avanti nel silenzio generale : Lo scontro finale ed esistenziale per gli equilibri futuri del mondo tra Cina e Usa prosegue e coinvolge anche le altro potenze globali.

SPY FINANZA/ La tempesta sulle banche 'annunciata' da Draghi e nascosta dai giornali : Se n'è parlato molto poco, ma Mario Draghi nell'audizione al Parlamento europeo ha di fatto lanciato un allarme sulla situazione delle banche europee.

SPY FINANZA/ Governo-opposizione-banche - il caos che ci lascia indifesi : Difficile capire chi comandi nel Governo, che però può contare su una fragile opposizione. Saranno i temi economici ed europei a essere determinanti.

SPY FINANZA/ Lega-M5s - la guerra che fa gola alla speculazione - e all'Europa - : Tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere in corso uno scontro il cui conto rischia di essere pagato da tutto il Paese nel corso di questa estate.

SPY FINANZA/ I passi che avvicinano l'Italia all'Argentina : L'Argentina non sta attraversando un buon momento e l'Italia potrebbe anche fargli presto compagnia se il Governo Conte non sarà prudente.

SPY FINANZA/ Le armi di distrazione di massa per farci pagare un'altra crisi : un periodo piuttosto complesso in cui è difficile capire quali siano le reali intenzioni dei potenti della Terra. A rischiare sono i cittadini.

SPY FINANZA/ Perché la peggior Germania è più utile come partner dei migliori Usa? : Il modello Deutsche Bank è sbagliato, ma gli americani sono gli ultimi a poter dare lezioni. Anche Perché le banche usa sembrano tornate al 2007.