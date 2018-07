Spazio | la stella che divora i suoi pianeti

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Una giovanestando iche le stanno nascendo intorno, in una catastrofe cosmica in corso a 450 anni luce dalla Terra. Per decenni le oscillazioni della sua luminosità sono state un enigma per gli astronomi e soltanto adesso la vista a raggi X del telescopio Chandra della Nasa è riuscita a vedere che a oscurare periodicamente la luce della, chiamata RW Aur A, è una nube di detriti. Il risultato, pubblicato sull’Astronomical Journal, si deve all’Istituto Kavli per l’Astrofisica e la ricerca spaziale del Massachusetts Institute of Technology (Mit). Il gruppo di ricerca, coordinato da Hans Moritz Guenther, ha scoperto così che due deiche di stavano formando intorno allasono entrati in collisione fra loro producendo una densa nube di gas, frammenti e polveri, che stanno inesorabilmente cadendo nella, oscurandone la ...