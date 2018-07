Roma | ragazza muore travolta da un pullman in Corso Vittorio

Roma - muore ragazza travolta da un autobus in Corso Vittorio : travolta da un autobus, è morta una ragazza in Corso Vittorio in centro a Roma nei pressi della sede della Federazione nazionale della stampa.

Ragno Violino allarme a Roma : boom di casi di morso/ La testimonianza di una ragazza : “Vomito - piede gonfio…” : allarme Ragno Violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:56:00 GMT)

Roma - arrestato molestatore : ragazza denunciò al Corriere/ Francesca - vittima di violenza e dell’indifferenza : Roma, arrestato molestatore: ragazza denunciò al Corriere la grande indifferenza della gente che, dopo la violenza, non intervenne in suo soccorso. Il racconto choc(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Roma - auto svolta per un parcheggio Travolta una ragazza in motorino : Dramma martedì pomeriggio in via Rodolfo Lanciani, al Nomentano. Una ragazza di 17 anni, V.P., che si trovava in sella al suo scooter Yamaha, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale ...

Premio Strega 2018 : Helena Janeczek vince con il Romanzo 'La ragazza con la Leica' : Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il Premio Strega è stato assegnato giovedì scorso ad Helena Janeczek, scrittrice nata a Monaco nel 1964 e residente a Milano da oltre 30 anni. L'autrice è stata premiata con 196 voti dalla giuria per "La ragazza con la Leica", edizioni Guanda. Al secondo posto con 144 voti Marco Balzano con "Io resto qui" (Einaudi) seguito da Sandra Petrignani ed il suo "La corsara, ritratto di Natalie Ginzburg" ...

Il messaggio con cui è stato negato il lavoro ad una ragazza di Roma - perché lesbica : Risponde a un annuncio di lavoro che le viene però negato perché lesbica. E' successo a Roma a Valentina, una ragazza che aveva contattato uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione Lungotevere in Festa 2018. Dopo una breve conversazione via chat si vede negare il colloquio lavorativo. "A noi servono donne, non maschi mancati. Ti presenti come donna, ma hai l'aspetto da maschio", è ...

Roma - morta Martina - la ragazza di 26 anni investita da pirata drogato e senza patente : È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni investita da un'auto pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida della macchina...

