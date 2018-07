Problema foto oscurate con Huawei P9 Lite | cause e soluzioni

BUG SAMSUNG : SPEDITE FOTO A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - ecco come evitare il Problema : Bug SAMSUNG : FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA . Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Harry Styles in concerto a Buenos Aires - l’invito a una fan rimasta senza biglietto : “Nessun Problema - ti facciamo entrare” (foto e video) : Harry Styles in concerto a Buenos Aires per la prima data del tour in Sud America: dopo il successo della tournée in Europa e in Asia, è tempo per il giovane cantautore britannico di calcare i palchi del Nord e Sud America. La sera scorsa, il debutto in Argentina alla DirectTv Arena di Buenos Aires. Durante la permanenza nella capitale argentina, Harry Styles ha incontrato nei pressi di un locale una giovane fan, Anna, purtroppo rimasta senza ...