NBA | San Antonio Spurs | Popovich saluta Leonard | ' È tempo di andare avanti'

Il prossimo anno il giocatore NBA Kawhi Leonard giocherà nei Toronto Raptors - DeMar De Rozan nei San Antonio Spurs : Mercoledì le due squadre di basket NBA San Antonio Spurs e Toronto Raptors hanno concluso un accordo su scambio di giocatori che coinvolge due dei giocatori più forti della lega: Kawhi Leonard e DeMar DeRozan. Con l’accordo si è deciso che Leonard The post Il prossimo anno il giocatore NBA Kawhi Leonard giocherà nei Toronto Raptors, DeMar De Rozan nei San Antonio Spurs appeared first on Il Post.

Mercato NBA – Kawhi Leonard ai Raptors ecco la trade ufficiale : chi ci guadagna di più Toronto o San Antonio? : Kawhi Leonard pronto a trasferirsi ai Raptors: gli Spurs avrebbero detto sì ad una trattativa che comprende DeRozan, Poeltl e una scelta al primo giro 2019 Dopo qualche giorno di silenzio, il Mercato NBA torna ad accendersi improvvisamente. Protagonista la trattativa relativa alla cessione di Kawhi Leonard. Questa volta però, i riflettori non sono puntati sul numero 2 nero-argento, bensì su di un’altra grande stella del basket NBA: ...

NBA - dai Lakers a San Antonio - vincitori e vinti del mercato : mercato Nba alle battute finali: tempo di separare vincitori e vinti. Una precisazione: il futuro di Kawhi Leonard può cambiare questi giudizi. Come, in parte, pure quello di Clint Capela, Marcus ...

Mercato NBA – La corsa a Carmelo Anthony diventa… Corrida : anhe i Bulls bussano alla porta di OKC : Anche i Chicago Bulls bussano alla porta dei Thunder per Carmelo Anthony: offerta interessante presentata ad OKC Mentre tutti i free agent principali hanno già trovato una nuova sistemazione, il Mercato NBA si sposta sui giocatori in odore di cessione. In casa OKC tiene banco la situazione legata a Carmelo Anhtony. Il cestista ex Knicks viene da una pessima stagione e i Thunder vorrebbero liberarsene, risparmiando così 28 milioni dal ...

Mercato NBA – Spurs - arriva l’offerta dei Sixers per Kawhi Leonard : San Antonio può ottenere di più? : In casa Spurs è arrivata l’offerta per acquisire Kawhi Leonard da parte dei Sixers: Philadelphia propone due giocatori e una prima scelta Si susseguono una dietro l’altra le notizie riguardanti il futuro di Kawhi Leonard. Il cestista degli Spurs è il più grande dubbio rimasto irrisolto del Mercato NBA, visti gli spostamenti ‘annunciati’ di tutti i big. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, con i giallo-viola ...

NBA - come saranno i San Antonio Spurs che Marco Belinelli troverà il prossimo anno? : In un mondo in cui crollano le certezze e vengono meno tutti i capisaldi e le tradizioni che portiamo avanti ormai da decenni, uno dei pochissimi punti fissi rimasto intatto nel turbolento mondo NBA sono sempre stati i San Antonio Spurs; l'unica squadra in grado di fregare il sistema NBA. I texani infatti si sono reinventati nelle ultime due decadi senza mai abbassare la soglia di ...

Mercato NBA – La top 10 dei migliori free agent disponibili : quanti colpi interessanti! [GALLERY] : Il Mercato nba dei free agent ha regalato già i primi colpi importanti, ma sono ancora tanti i profili interessanti ancora disponibili: ecco i migliori 10 La free agency è iniziata da un paio di giorni ed ha già regalato i primi colpi importanti. LeBron James su tutti, passato ai Lakers ha dato una scossa al Mercato, ma gli Warriors hanno risposto con la firma di DeMarcus Cousins. Ovviamente non è finita qui. Ci sono ancora diversi profili ...

NBA - Belinelli torna a San Antonio : biennale con gli Spurs : Marco Belinelli torna a San Antonio . La guardia di San Giovanni in Persiceto non ha atteso le mosse dei Philiadelphia 76ers , ultima squadra nella quale aveva giocato tanto e bene lo scorso anno e ...

