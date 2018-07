L' Onu non ha detto che formaggi e prosciutti italiani sono ' come il fumo' e vanno tassati

Cosa prevede il patto Onu sulle migrazioni che non piace a Trump e Orban : Nel dettaglio il patto - noto anche come Dichiarazione di New York - prevede una serie di impegni per affrontare le questioni attuali e preparare il mondo alle sfide future e dare una 'risposta ...

Onu - marcia indietro sul parmigiano 'dannoso come il fumo' : non ci sarà il bollino nero : Il parmigiano reggiano dannoso come il fumo? Per quanto folle e infondato potesse sembrare, il re mondiale dei formaggi e altre eccellenze italiane hanno rischiato grosso: un colpo se non mortale ma ...

BOnucci tra Psg e Premier. La Juve non si ferma : Allegri insiste per Godin : Saranno giorni decisivi per Leonardo Bonucci, diviso tra un'avventura al Psg di Buffon e un'esperienza in Premier. Il capitano rossonero prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre il Milan ha ...

Bollette luce e gas/ Aumenti e bOnus : cresce il numero di chi ne ha diritto ma non fa domanda : Bollette luce e gas, Aumenti e bonus: cresce il numero di chi ne ha diritto ma non fa domanda. Le ultime notizie: i consumatori chiedono maggiore informazione(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Bollette gas e luce - aumenta il numero di chi ha diritto al bOnus. Ma non fa domanda per incassarlo : Le Bollette della luce e del gas continuano a salire, l’ultimo balzo all’insù è di qualche giorno fa: dal primo luglio, secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia (Arena), sono aumentate rispettivamente del 6,5% e dell’8,2 per cento. La notizia è stata diffusa un po’ ovunque, però in pochi sanno che oltre al danno qui c’è anche la beffa: in realtà chi ha redditi bassi o problemi di salute potrebbe usufruire del bonus energia, ossia di ...

Milan - tutti i dubbi di BOnucci : non si sente incedibile : Di un altro Leonardo, oltre che del brasiliano ex e chissà futuro rossonero, si parla nelle prime ore del nuovo Milan. Il Leo in questione è Bonucci e anche in questo caso ci si interroga sul ruolo: ...

Formazione Milan 2019 : fra gli 11 titolari potrebbero non esserci Suso e BOnucci (RUMORS) : Il Milan ha da poco iniziato ufficialmente la stagione 2018-2019 con il raduno di Milanello. Alla guida dei rossoneri ancora una volta Gennaro Gattuso, che per il primo anno avrà la possibilità di allenare i calciatori rossoneri a partire dal ritiro estivo. Il calabrese ovviamente spera in una stagione sulle orme della passata, magari migliorando quanto fatto vedere di buono in Campionato. L'attenzione mediatica è però attualmente rivolta al ...

Il bOnus cultura diventa strutturale : dal 2020 non riguarderà solo i 18enni : Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli annuncia che il bonus cultura dal 2020 diventerà una misura strutturale e non solamente prolungata per effetto di un decreto. Inoltre, l'idea del ministro è quella di allargare il buono anche ad altre fasce d'età, non riservandolo più solo ai diciottenni.Continua a leggere

Quota 100 e super-bOnus - necessari non meno di 8 mld di euro come copertura finanziaria : Inizia a serpeggiare un po’ di scetticismo per quanto riguarda la riforma delle pensioni in cantiere con l’Esecutivo Conte. Nonostante le continue dichiarazioni di Salvini e Di Maio, circa il superamento della Legge Fornero, i dubbi sono sempre tanti ed aumentano man mano che passano i giorni. Anche su Quota 100, la misura che sembra più vicina ad una sua emanazione, dato che secondo la maggioranza di Governo potrebbe comparire già con la ...

Lega - Di Maio : Salvini non ha chiesto a Mattarella di prOnunciarsi : Roma, 6 lug., askanews, - 'Io non credo che sia stato chiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza. Un leader politico chiede un incontro al presidente della Repubblica e poi ...

Migranti - Onu : "Libia porto non sicuro" : 12.50 "Dovrebbe essere consentito ad ogni imbarcazione con la capacità di salvataggio di sbarcare i Migranti nel porto più sicuro e vicino". Così l'agenzia Onu per i rifugiati per voce del coordinatore per il Sud Europa, Camargo. "Allo stato attuale la Libia non è un porto sicuro", ha sottolineato. "Mi sembra difficile pensare che la Guardia costiera libica possa salvarli tutti", ha aggiunto il coordinatore Onu per la Libia, Mignone.