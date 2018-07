La Romanina e i Casamonica | ' Comandano ancora in silenzio'

CASAMONICA - CRONISTI MENATI CON BASTONI A Romanina/ Ultime notizie mafia Roma : arrestati non rispondono al Gip : mafia, scacco ai CASAMONICA: lusso e affari del clan, ieri vittima di un nuovo blitz. Molti vip finiti nella trappola dell'usura, da Marco Baldini a uno dei figli adottivi di Zeffirelli.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Casamonica - giornalisti aggrediti e minacciati con i bastoni alla Romanina : Alcuni giornalisti che stavano cercando di intervistare membri della famiglia Casamonica sono stati aggrediti oggi pomeriggio alla Romanina, feudo del clan nella zona est di Roma. In un video ...

Roma - Romanina - Salvini nella villa confiscata ai Casamonica : "Le loro minacce non mi fanno paura" : Il ministro dell'Interno: "Bisogna riprendersi gli spazi rubati dalla mafia". Ad accompagnarlo il governatore Zingaretti e la prefetta Basilone

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Casamonica - dopo raid al Roxy Bar aggredita troupe di Nemo/ Video - 4 arresti per l'assalto alla Romanina : raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. aggredita troupe di giornalisti di Nemo Rai2, il Video(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:28:00 GMT)