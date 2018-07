Contratti | per chimica e farmaceutica rinnovo in ampio anticipo

Contratti di fiume - Alba CNG : “Strumento importante per tutela e riqualificazione territoriale” : “I Contratti di fiume rappresentano uno strumento importante se vogliamo raggiungere sia gli obiettivi di tutela e riqualificazione territoriale, sia il miglioramento della qualità ambientale e la sostenibilità nella gestione delle risorse idriche”. Lo afferma Antonio Alba, geologo del Consiglio Nazionale dei Geologi partecipando alla riunione della Segreteria tecnica del Contratto di fiume e di Costa Eleuterio che si è svolta lo scorso 11 ...

L'FMI boccia flat tax e reddito di cittadinanza e raccomanda l'estensione del Jobs Act per tutti i Contratti stabili : Le misure fiscali e di spesa ipotizzate dal nuovo governo italiano non sembrano convincere del tutto il Fondo Monetario Internazionale. Come si legge nel rapporto articolo IV sull'Eurozona pubblicato dall'istituto di Washington, "in Italia il nuovo governo preferisce misure fiscali e di spesa che, se applicate nella loro interezza, provocherebbero una significativa espansione fiscale, in contrasto con la sostenibilità del debito". Secondo ...

Fisco - via web anche autotutela per avvisi relativi a Contratti locazione : Teleborsa, - Da oggi 18 luglio è possibile chiedere online il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione . Dopo un periodo di sperimentazione, è infatti attivo su tutto ...

Revocato lo sciopero aereo del 21 luglio - sindacati e Mit : “Accordo su Contratti Enav e nuove assunzioni” : Niente giorno nero per il traffico aereo. Le partenze, e le ferie, di chi aveva programmato di partire sabato 21 luglio sono salve. Lo sciopero dei controllori di volo dell’Enav, indetto dai sindacati, è stato Revocato. A dare la notizia, al termine della riunione al Ministero dei Trasporti, è stata la Filt Cgil, che ha spiegato che “è stato siglato l’accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dei controllori di ...

Decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i Contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Stop a 8mila Contratti? Lo dice la relazione tecnica. Ma per Di Maio non esiste : «Colpa delle lobby» : Nella relazione tecnica al provvedimeto «non c’è scritto quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta dei contratti a tempo determinato»: ministro «perplesso»...

Maire Tecnimont : nuovi Contratti per 730 mln di dollari - titolo sale del 2% a Piazza Affari : Borouge è la joint venture fra Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC,, tra le società oil & gas più grandi al mondo, e Borealis, produttore austriaco di soluzioni petrolchimiche e plastiche, leader a ...

Decreto dignità - Mattarella firma il testo/ Ultime notizie - tasse sui giochi e incentivi per Contratti stabili : Decreto dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Di Maio : “Valutiamo norma conto i furbi per i nuovi Contratti con le agenzie di scommesse” : "Metteremo una norma in sede di conversione del decreto per evitare che chi ha fatto il furbo la faccia franca", ha spiegato. L'articolo Di Maio: “Valutiamo norma conto i furbi per i nuovi contratti con le agenzie di scommesse” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nel decreto Dignità salta la causale per i Contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Decreto dignità - per Contratti stagionali rinnovo senza causali : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – I contratti per attività stagionali possono essere “rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali. E’ quanto prevede il testo del bollinato dalla Ragioneria dello Stato, in materia di misure per il contrasto al precariato. La disposizione, che modifica l’iniziale versione del dl, è contenuta nell’articolo 1 sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo ...

Perché critico le eccessive critiche al decreto Dignità sui Contratti a termine : È evidente che i contratti a termine e altre forme contrattuali consimili devono esistere , fanno parte del normale operare dell'economia riflettendone la struttura. Ma bisogna essere consapevoli che ...

Riforma del lavoro - il costo per il Sud : i Contratti a tempo l'unica alternativa : Fabio De Felice, napoletano, fondatore di Protom, una delle migliori aziende innovative italiane, è perplesso: 'Mi sembra che si voglia parlare solo alla pancia degli italiani, senza rendersi conto di ...