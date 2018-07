Come la femminista di fatto Chiara Ferragni ha ribaltato il body shaming contro di lei

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018)spopola, qualsiasi cosa faccia. A 31 anni è una delle imprenditrici italiane di maggior successo nel mondo, a un'età in cui molte ancora non hanno nemmeno chiaro cosa faranno da grandi, e infila successi e risultati che, se solo si degnassero di confrontarsi, farebbero impallidire molti di quelli che pomposamente vengono chiamati manager nostrani.Lei però, difficilmente viene definita dai giornali con termini adeguati al suo enorme successo professionale, e raramente dai pezzi che la riguardano si evince che nel suo settore – la moda e la comunicazione – è una macchina da guerra, una specie di Re(gina) Mida fashion che macina soldi, contratti, successi stratosferici e che vive (lussuosamente) di pubblicità, marketing, social, per suoi meriti. Così, mentre la studiano ad Harvard e Forbes la elegge fashion influencer ...