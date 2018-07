grossetonotizie

: Cinigiano Summer Festival: al via tre serate di musica, spettacoli e buon cibo - GrossetoNotizie : Cinigiano Summer Festival: al via tre serate di musica, spettacoli e buon cibo - ilGiunco : Cinigiano Summer Festival: tre serate di musica, spettacoli e buon cibo - -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Torna il, nell'ambito deldelle associazioni: da venerdì 20 a domenica 22 luglio, a, in Largo di via Italia, tre serate di festa,. Si inizia venerdì 20 luglio alle 19:30 con 'A tutto rock', si esibiranno dal vivo quattro bandli: Althea, Anger, Desertion e The Splitheads. A seguire dj set Thomas ...