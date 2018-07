Camera : Fico - lego mia presidenza a legge su acqua pubblica : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “lego la mia presidenza all’approvazione di una legge definitiva, seria e sostanziale sull’acqua pubblica. La gestione rimane totalmente in mano pubblica e ai cittadini. Su beni come l’acqua che servono alla nostra vita, non possiamo permettere che si faccia profitto. Ogni profitto che si fa va reinvestito nella gestione delle reti, nella depurazione”. Lo ha affermato il presidente ...

Camera : Fico - Parlamento centrale - da settembre lavoro più fluido : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Credo che da settembre riusciremo a fare un lavoro più fluido, con l’obiettivo di fare delle leggi con una qualità sempre migliore e sempre superiore. Ieri ho ascoltato le parole del ministro Fraccaro nella Conferenza dei Capigruppo, si cercherà di lavorare con la centralità del Parlamento in modo più fluido. In un rapporto di collaborazione con il governo, se nel futuro riusciamo ad ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Salvataggio di vite in mare sì - comunque e sempre” : “Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre”. Il presidente della Camera Roberto Fico non ha dubbi su come intendere il soccorso in mare dei Migranti, che in tutte le condizioni e le situazioni devono essere portati in salvo. Da chi e dove vanno accolti? Il numero uno di Montecitorio è allineatissimo con le idee del governo: per Fico bisogna “insistere con l’Europa, ribadendo che l’Italia è un Paese dell’Europa, ...

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al carcere di Poggioreale : "Rispettare la dignità delle persone" : "Ho visto un carcere che sta cercando di rinnovarsi, di ristrutturarsi, che sta cercando di fare dei percorsi importanti rieducativi e di lavoro". Questo il parere del presidente della Camera, Roberto Fico, sul carcere di Poggioreale. Fico ha visitato la casa circondariale di...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Schiaffi e pugni alla Camera : rissa FdI-Lega/ Video - Palagiustizia Bari : Fico sospende la seduta : Schiaffi e pugni alla Camera: rissa FdI-Lega a Montecitorio. Palagiustizia di Bari, clima di alta tensione nel Centrodestra: Fico sospende la seduta, ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Vitalizi : via libera dell'ufficio di presidenza della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 sì : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Bagarre alla Camera - Fico prova a mettere ordine : "Non ricordo tutti i nomi" : Bagarre in aula alla Camera dei Deputati durante una normale discussione. Il presidente Roberto Fico ha tentato di mettere ordine arrivando a sospendere la seduta

Taglio vitalizi - in corso l’Ufficio di presidenza della Camera : si vota la delibera Fico : E’ iniziato l’ufficio di presidenza di Montecitorio, dove all’ordine del giorno c’è la discussione della delibera Fico per il Taglio dei vitalizi. “Oggi”, ha scritto il vicepremier M5s Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, “è un giorno importantissimo per tutti i cittadini di questo Paese e, lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio, anche per il Movimento 5 stelle. È un giorno di festa: finalmente ...

Magliette azzurre alla Camera - Roberto Fico interrompe la protesta di Fratelli d’Italia : Continua l'iniziativa di Fratelli d'Italia, in contrapposizione alle Magliette rosse per i migranti: i deputati, durante la seduta a Montecitorio, hanno tolto le giacche e indossato una maglietta azzurra sopra la camicia. Fico ha minacciato di allontanarli dall'Aula.Continua a leggere

Roberto Fico - il presidente della Camera si schiera con Saviano : guerra totale contro Salvini : La decisione di spostare 42 milioni di euro dal sistema di accoglienza a quello dei rimpatri ha scatenato un nuovo scontro tra il grillino Roberto Fico e il leghista Matteo Salvini . La tensione nella ...

Migranti - Calderoli contro Fico : 'Pensi a far funzionare la Camera' : "Fico pensi a fare il presidente della Camera, a farla funzionare bene e a lavorare un po' di più". Così il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, a Pontida per la manifestazione della Lega, ...

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...