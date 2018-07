Beach volley - Europei 2018 Olanda. L’Italia perde due pezzi. Biscottone letale tra Svizzera e Olanda : L’Italia nel giro di un paio d’ore perde due delle sue tre coppie al Campionato Europeo. Menegatti e Giombini chiudono al 17mo posto l’ultima avventura assieme, per mano delle sorelle svizzere Vergè-Deprè, mentre Rossi e Caminati escono dal torneo maschile a causa del temuto “Biscottone” fra Boehlè/Van de Velde e Heidrich/Gerson, che, guarda caso, chiudono l’ultimo match del girone con il risultato che serviva ...

Diretta/ Nicolai Lupo-Perusic Schweiner streaming video e tv : focus sugli avversari (Europei Beach Volley) : Diretta Nicolai Lupo-Perusic Schweiner: info streaming video e tv dell'ultimo match del girone A agli Europei di Beach Volley di casa in Olanda, oggi 19 luglio.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Haivang. Si torna in Cina per un 3 Stelle “senza stelle”. Sarà ancora dominio dei padroni di casa? : E’ un 3 Stelle “senza Stelle” e senza italiani quello che va in scena da oggi a domenica ad Haivang in Cina. La concomitanza con il campionato europeo e gli altri impegni (soprattutto il riposo dopo le fatiche di Gstaad) delle coppie di punta di Nord America e Brasile hanno abbassato sensibilmente il peso specifico del torneo di Haivang che distribuisce comunque punti pesanti nelle classifiche internazionali e un bel ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Nicolai/Lupo : la strada si complica. Menegatti/Giombini : che brutto sorteggio : Si complica la strada di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’Europeo olandese. La coppia azzurra esce sconfitta 2-1 nella sfida contro gli svizzeri Beeler/Krattiger e domani si giocheranno la qualificazione (che non dovrebbe essere in dubbio a meno di disastri) contro i cechi Perusic/Schweiner. Era iniziata bene la sfida degli azzurri che hanno vinto senza troppi problemi 21-16 il primo set. Nel secondo set il ritorno degli elvetici che hanno ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Menegatti/Giombini : primo stop. Ripartiranno dai sedicesimi : Niente ottavi di finale direttamente dal girone per Marta Menegatti e Laura Giombini nel Campionato Europeo di Olanda 2018. La coppia azzurra, dopo la doppia vittoria di ieri, ha subito la prima sconfitta nel proprio raggruppamento facendosi superare anche nella classifica generale dalle spagnole Liliana/Elsa che volano così gli ottavi. La coppia iberica ha vinto 2-0 l’ultima sfida di un girone reso monco dal ritiro delle polacche ...

Non solo calcetto : paddle e Beach volley in arrivo a Certaldo : Oltre che per lo sport viene anche utilizzato per attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale e dalle scuole dell'obbligo per tornei, attività gioco-sport e per spettacoli. ...

Beach volley – A Cervia riparte il Campionato italiano assoluto : Beach Volley: il Campionato italiano assoluto riparte da Cervia Il Beach Volley è pronto a tornare in una delle sue location storiche: sarà infatti il Fantini Club di Cervia (Ravenna), uno dei luoghi che hanno tenuto a battesimo questa disciplina in Italia, a ospitare da venerdì 20 a domenica 22 luglio il quarto appuntamento stagionale con il Campionato italiano assoluto maschile e femminile. La tappa del circuito organizzato dalla ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Menegatti/Giombini avanti senza giocare : sono già ai sedicesimi : Un regalo inatteso che significa passaggio del turno per Marta Menegatti e Laura Giombini che volano alla fase ad eliminazione diretta del campionato Europeo dopo la prima giornata di gare. Una situazione inattesa e imprevedibile per la coppia azzurra che, dopo la vittoria di questa mattina contro Laboureur/Sude, ha conquistato il secondo successo, quello della certezza del passaggio del turno, per rinuncia delle avversarie ...

Beach volley – Europei 2018 : esordio positivo per Menegatti-Giombini : Campionato Europeo di Beach Volley – Gran inizio delle azzurre Menegatti-Giombini Grande esordio per Menegatti-Giombini ai Campionati Europei di Beach Volley, in corso di svolgimento in Olanda. La coppia tricolore si è resa protagonista di un’ottima prova, riuscendo a superare le tedesche Laboreur-Sude 2-1 (21-18, 18-21, 15-6), avversario molto ostico e soprattutto testa di serie numero uno del tabellone femminile. Le due ...