Roma | minaccia mafiosa al funerale dei Casamonica | “Dovete suonare il Padrino”

Casamonica - giornalisti aggrediti e minacciati con i bastoni alla Romanina : Alcuni giornalisti che stavano cercando di intervistare membri della famiglia Casamonica sono stati aggrediti oggi pomeriggio alla Romanina, feudo del clan nella zona est di Roma. In un video ...

Roma - 'Mi hai rotto lo specchietto - dammi 110 euro' - giovane minaccia anziano : arrestato : Ha tentato di raggirare un anziano con la truffa dello specchietto. I carabinieri di Frascati hanno arrestato un 26enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, che aveva appena rotto lo specchietto di ...

Sabatini : 'Ho minacciato Allegri : aveva firmato con la Roma...' : Nel corso dell'intervista al Corriere dello Sport , Walter Sabatini ha parlato anche di Juventus, dopo l'ammissione dell'incazzatura in caso di approdo di Cancelo alla Juve. 'Allegri? L'ho minacciato… Siccome mi accusano di essere un ...

Roma - a Trastevere minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa : preso : Gli agenti del commissariato di Polizia Colombo hanno arrestato in piazza San Callisto G.F., 42enne Romano, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, in via dei Fienaroli, aveva strappatoto la borsa a ...

Roma - maestro Islam maltrattava e picchiava bambini : arrestato/ Torpignattara - piccoli minacciati di morte : Roma, maestro Islam maltrattava e picchiava bambini: arrestato un 28enne. Ultime notizie, Torpignattara: l'insegnante di Corano ha minacciato di morte i piccoli(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Usura ed estorsione a Roma - 9 arresti : imprenditori minacciati e picchiati. Sequestrati 11 milioni tra beni e società : Nove misure cautelari e un sequestro di beni e società per un valore di 11 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di un'associazione criminale ...

Roma - 'Puoi spostare l'auto?' Il guidatore reagisce male - torna con una mazza e minaccia 80enne : 'Ti uccido' : Viene redarguito per il parcheggio da un commerciante di ottanta anni: 'Puoi spostare la macchina?'. Ma invece di chiedere scusa e andarsene, aggredisce con una spranga di ferro un suo dipendente: 'Io ...

Roma : Minacciano con pistola giocattolo - denunciati 20enni : Roma – Tre ventenni Romani, senza motivo, hanno avvicinato un passante in piazza dell’Ara Coeli. Lo hanno minacciato di morte puntandogli una pistola, per poi fuggire a bordo di un’auto. La vittima è un 39enne residente a Roma. Ha immediatamente dato l’allarme ai Carabinieri di Piazza Venezia che hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Li hanno rintracciati poco dopo a bordo della stessa auto con la quale erano ...

Roma - 'Ti do una martellata' : così il re degli ambulanti minacciava vigili e funzionari : Le accuse di corruzione ai vigili che effettuavano i controlli: 'Siete dei papponi'. E le minacce ai funzionari del Campidoglio: 'Ti do una martellata'. Diceva di essere perseguitato dai vigili urbani ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione. Pallotta minaccia di tornare a Boston L'AUDIO : nove arresti e 16 indagati. Il nuovo Stadio della Roma rischia di impantanarsi nell'inchiesta della Procura di Roma su una presunta corruzione nell'ambito della variante del progetto licenziato nel ...

Roma - ubriaco in strada aggredisce una donna poi minaccia Giulia Bongiorno : ministra ferma una pattuglia : ubriaco e seminudo ha cercato di molestare una donna davanti la chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, nel centro di Roma, infastidendo i passanti. E tra loro anche la ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno che, scrive il Messaggero, passeggiava nel tardo pomeriggio insieme al figlio. L’esponente leghista è intervenuta e ha cercato di allontanare l’uomo che le si era avvicinato minaccioso. Secondo quanto si è ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma/ Ultime notizie : interviene in difesa di una donna e viene minacciata : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Giulia Bongiorno aggredita in pieno giorno a Roma : in centro - il folle cala i pantaloni e la minaccia : Momenti di puro terrore per la neo-ministro della Pubblica amministrazione, la leghista Giulia Bongiorno : in pieno giorno, intorno alle 17.45 di una calda domenica pomeriggio, è stata aggredita in ...

Roma - parcheggiatore abusivo minaccia 2 ragazze : 'O mi date i soldi o vi ammazzo' : Ha preso di mira due ragazze che avevano parcheggiato la loro auto vicino alla stazione Tiburtina: 'datemi i soldi o vi ammazzo'. Poi, insoddisfatto per l'unico euro racimolato, le ha messe in guardia:...