Maltempo Marche | il sindaco di Fano chiede il riconoscimento dello stato di emergenza

Maltempo - Centro/Nord bersagliato dai fenomeni estremi : violenta grandinata nel centro storico di Milano - grosso tornado a Misano Adriatico. Danni per il forte vento tra Marche e Abruzzo : 1/9 Milano ...

pioggia intensa e vento forte nel pomeriggio hanno provocato la caduta di alcuni rami di alberi e l'allagamento di parti di alcune strade tra Montemarciano e Senigallia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in vari punti del territorio, a seguito di richieste di cittadini, per rimediare a danni e disagi dovuta a una mini 'bomba d'acqua'.

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...

Maltempo Marche - fulmine spezza un albero : una parte cade su una casa : Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi, in via Lotto, per la rimozione di un albero caduto su di una casa. Un fulmine ha colpito un grosso pino cedro, spezzandolo a meta’ e la parte rotta cadeva su una casa. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala, hanno rimosso la parte di albero rotto e messo in sicurezza il restante. Non si segnalano persone coinvolte. L'articolo Maltempo Marche, fulmine spezza ...

Maltempo nelle Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

E' stata riaperta al traffico la ex strada statale 360 Arceviese, in precedenza chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle e Casine, in provincia di Ancona, a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Lo comunica Anas.

Maltempo Marche - il sindaco di Caldarola : “250mila euro di danni” : Violentissima e lunga bomba d’acqua a Caldarola, tanto da costringere il sindaco Luca Maria Giuseppetti a richiedere in Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Nel pomeriggio di lunedì scorso, e in misura più lieve anche ieri, piogge violentissime con fulmini e saette, si sono abbattute sul piccolo Comune. Strade invase dal fango a causa di una trentina di smottamenti di terreno, scantinati e garage allagati. Tubature ...

Maltempo - violenti temporali tra Umbria e Marche : bomba d’acqua a Caldarola - fulmine colpisce uomo : I vigili del fuoco hanno soccorso nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 63 anni, colpito da un fulmine in frazione Rucce di Fabriano (Ancona), dove sta infuriando un violento temporale. Il 63enne e’ stato raggiunto dai soccorritori su una cresta al confine tra Marche e Umbria: sul posto anche un’eliambulanza che lo ha prelevato e trasportato all’ospedale di Fabriano. E’ stato sempre vigile e collaborativo ed e’ in ...