Le stelle del Fair Play brillano nella notte di Menarini

Non solo capitale della cultura - Matera guarda alle stelle e mira all'industria dello Spazio : ... enti di governo dell'economia e del territorio, istituti di ricerca e sistema universitario che consentiranno un dialogo virtuoso tra cultura accademica, imprenditoriale e scienza. Il sud diventa ...

Alaphilippe e Van Avermaet sono le due stelle alpine del Tour : Julian Alaphilippe è atleta di talento e senso scenico, uno che non ama i fronzoli, ma non disdegna le copertine. In primavera si è presa quella più scenografica, quella del Muro di Huy, peccato solo che per evitare brutte figure, non sapendo se c'era qualcuno della fuga ancora in avanscoperta, non

[Il retroscena] L'abbuffata delle poltrone tra Lega e Cinque stelle. Ma nessuno si fida di nessuno. Tre nomi per la Rai : Baudo - Freccero e ... : E niente, non lo vogliono. Così come non vollero tre mesi fa Paolo Romani, Fi, alla presidenza del Senato. Per i 5 Stelle è una questione di principio: i custodi della stagione "Rai libera dai partiti"...

Le stelle del cinema illuminano la Sicilia : Si svolgerà fino al 20 luglio la 64esima edizione del Taormina FilmFest, che vede nelle vesti di direttori artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte e con l'organizzazione, guidata da Videobank, ...

Paolo Fox - oroscopo del giorno : le stelle del 16 luglio 2018 : L’oroscopo di oggi di Paolo Fox, lunedì 16 luglio 2018. Si parte con il segno dell’Ariete: è una settimana importante che parte bene con Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Privilegiate le situazioni lavorative. Il fine settimana sarà caratterizzato da novità, consigli e un Sole favorevole. Le storie nate in questo periodo andranno verificate scrupolosamente. --Toro: Luna nel segno che porta grande vigore. Nei rapporti di coppia potrebbero ...

Torna Calici sotto le stelle - tra le novità dell'anno una cantina tedesca : ... di una cantina tedesca, percorso dei prodotti tipici e dell'artigianato , allestito lungo via Veneto, quest'anno arricchito di un'area ristoro e di un punto degustazione vini; spettacoli di strada, ...

Silvio Berlusconi : "L'azione del governo è confusa e contraddittoria. I 5 stelle? Schiavi dell'ideologia di sinistra" : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta telefonica agli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara, esprimendo il suo giudizio sull'operato dell'esecutivo."Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere ...

Torna Calici di stelle per i turisti del vino : Saranno molti gli appuntamenti anche nelle oltre 100 piazze delle Città del vino, dove sono previsti spettacoli, degustazioni, eventi culturali. Il calendario completo è online sul sito della ...

Trani News - "Raccontando sotto le stelle" Al via l'XI edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie : La biglietteria sarà attiva, sul luogo della rappresentazione, un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Orario di inizio: 21,00. Costo del biglietto invariato e sempre popolare, a soli 3 euro, ...

[L'intervista] "Salvini semina odio e violenza. Ma i Cinque stelle non sono come lui. E questo governo è colpa del Pd" : Credo che dobbiamo riprendere a fare politica con passione e intelligenza». Tagli dei vitalizi. Adesso si annunciano i tagli alle pensioni d'oro mentre la gravidanza del decreto Dignità dovrebbe ...

Due passi alla festa Link per scoprire la direzione del potere a 5 stelle : Roma. Gli ospiti d'onore sono quelli che in realtà insegnano o hanno insegnato altrove: i ministri Giovanni Tria e Paolo Savona, titolari rispettivamente dell'Economia e degli affari europei gialloverdi. E del resto vuoi mettere la soddisfazione di godersi la prima, anticiclica transumanza dal circuito accademico e di potere tradizionale al mondo che ...

Vico del Gargano - Foggia - - Con Voci per Vico il paese-palcoscenico sotto le stelle : ... Roberto Martella, Barbara Massaroti e Rosanna Martella: si terrà il 16 luglio nel Trappeto Maratea, in Largo Castello, con spettacoli ogni mezz'ora dalle 19 alle 22.30 e ben 6 repliche nei giorni ...

Negozi chiusi di domenica e durante le feste : la proposta di legge del Movimento 5 stelle : Il deputato e sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, ha presentato una proposta di legge per la reintroduzione di un tetto massimo alle aperture festive e domenicali degl esercizi commerciali. Il progetto di legge mira anche a istituire un apposito osservatorio per vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni.Continua a leggere

Oroscopo di Paolo Fox - oggi 13 luglio : le stelle del weekend : Paolo Fox, Oroscopo del weekend: le previsioni di oggi, 13 luglio L’Oroscopo di oggi di Paolo Fox e le previsioni del weekend. Si parte dal segno dell’Ariete: molti sentiranno che c’è qualcosa che non va nel verso giusto. Si danno molto da fare poiché l’energia sta tornando. Il fine settimana sarà migliore, ma bisognerà fare attenzione alla stanchezza. C’è poco tempo per fare le mille cose che hanno in mente. ...