Il Governo non tutela l' interesse nazionale | ci troveremo soli come mai prima

Ai giovani piace il Governo gialloverde. Ma non vogliono uscire dall'Europa : I sondaggi prima delle elezioni del 4 marzo lo avevano previsto: Lega e M5s avrebbero fatto incetta di voti tra i giovani, delusi dai partiti tradizionali e decisi a scegliere il “cambiamento”. Sono passati quattro mesi. Lega e M5s hanno effettivamente conquistato la fiducia degli elettori, specie d

Il Governo che non ama i numeri - e la realtà - : DI Maio, Salvini irritati davanti a Tito Boeri, economista competente, presidente dell'Inps, che ragiona partendo dai dati. Proprio il metodo che l'esecutivo delle promesse elettorali e della ...

Boeri replica al Governo : “Accusarmi di fare politica è sciocchezza colossale - non mi dimetto” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri replica al governo e alle accuse ricevute negli ultimi giorni: "Accusarmi di fare politica è una colossale sciocchezza, ho sempre detto quello che penso senza mai preoccuparmi di chi fosse a Palazzo Chigi". Il numero uno dell'istituto di previdenza assicura che non sta pensando alle dimissioni: "Perché mai dovrei?".Continua a leggere

Il consiglio di Marco Travaglio al Governo : "Confermate Boeri - non vi circondate di yesman" : "I Governi intelligenti le voci critiche e autorevoli come quella di Boeri dovrebbero attirarle e incoraggiarle, non respingerle. Evitare accuratamente di circondarsi di yesman, e fra un signorsì e un signorno". Il consiglio di Marco Travaglio all'esecutivo è di tenersi stretto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, finito nella bufera governativa per la cosidetta "manina" che avrebbe introdotto nella relazione tecnica al decreto ...

Camera - il Governo non è in aula : slitta il decreto terremoto : governo assente in aula alla Camera all'inizio della seduta dell'assemblea che ha all'ordine del giorno la discussione generale del decreto legge sul terremoto, già approvato dal Senato. La seduta è ...

Salvini : l'uscita dall'euro non è nei programmi del Governo : Mosca, 16 lug., askanews, - 'l'uscita dall'euro non è nei programmi del governo'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Mosca in ...

I 450 migranti che il Governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo : Dopo giorni di attesa, sono sbarcati nelle prime ore di stamattina: decine di loro saranno trasferiti subito in altri paesi europei The post I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo appeared first on Il Post.

DL DIGNITÀ - DI MAIO E TRIA CONTRO STIME INPS/ Salvini : “Boeri si dimetta se non è d'accordo col Governo” : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e TRIA: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe INPS sono discutibili”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:36:00 GMT)

Governo - Tajani : 'M5s e Lega non durano - Salvini torni con noi' : "Questo è il Governo degli effetti speciali e delle promesse impossibili. Ma i fatti? Dove sono i fatti?". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta il dito contro l'esecutivo ...

Malta e Francia accoglieranno parte dei 450 migranti che il Governo non vuole : Lo aveva chiesto Giuseppe Conte, che ora dice che arriveranno le adesioni anche di altri paesi The post Malta e Francia accoglieranno parte dei 450 migranti che il governo non vuole appeared first on Il Post.

Dl Dignità - Di Maio furioso sconfessa la relazione : '-8000 posti di lavoro? Numeri non del Governo' : La stima contenuta nella relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Ma il ministro del Lavoro adombra responsabilità di uomini vicini all'ex ministro Padoan. Dal Mef ribattono: 'Quei Numeri non li ...

Dl dignità - Di Maio : 8 mila posti in meno non è numero del Governo : Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro contesta il fatto che nella relazione tecnica che accompagna il decreto dignità si ipotizzi che si possano perdere 8.000 posti di lavoro per effetto del ...

Dl Dignità - Di Maio : "8 mila posti in meno? Numeri non del Governo"/ Video - "Abbiamo contro le lobby" : Decreto Dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio '8mila posti in meno Quel numero sulla relazione non l ha messo il Governo' : '80mila è un numero che non sta da nessuna parte, mi faccio una risata'. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl dignità che porterebbe a un contrazione di 80mila ...