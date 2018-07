Governo | Di Maio difende la segretaria particolare | ' Onesta e leale'

Economia : Governo al lavoro su flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Governo vs BOERI/ L'assist di Tria per la "toppata" di Di Maio : Sulla relazione tecnica che accompagna il Decreto dignità, Luigi Di Maio ha creato un caso politico partendo da una considerazione ovvia di Giovanni Tria, spiega GIULIANO CAZZOLA

BOERI - M5S CONTRO SU DL DIGNITÀ : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: "Cerchiamo la manina". Nota congiunta dei due ministri: "Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili". La replica e le ultime notizie

Decreto dignità - Boeri replica a Salvini e Di Maio : “Attacco senza precedenti - da Governo negazionismo economico” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri risponde a Matteo Salvini, Luigi Di Maio e a tutto il governo sulla questione del Decreto dignità: "Le dichiarazioni rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici". Boeri parla di "negazionismo economico" e assicura che "i dati non si fanno intimidire".Continua a leggere

Governo contro Boeri : "Io resto al mio posto - mi caccino se vogliono". Di Maio frena Salvini : "Se mi vogliono cacciare, mi caccino. Io però resto al mio posto". È il pensiero che i principali quotidiani nazionali attribuiscono a Tito Boeri, presidente dell'Inps finito sotto accusa per la "manina" che avrebbe corretto la relazione tecnica del Decreto Dignità, inserendo la tabella in cui si preveda la perdita di 8 mila posti di lavoro l'anno per effetto delle misure previste nel provvedimento.Boeri è determinato ...

DL DIGNITÀ - Governo CONTRO BOERI : "DIMETTITI"/ I duri attacchi di Salvini - Tria e Di Maio all'Inps : Decreto DIGNITÀ, Di Maio e Tria: "Cerchiamo la manina". Nota congiunta dei due ministri: "Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili". La replica e le ultime notizie

DL DIGNITÀ - DI MAIO E TRIA CONTRO STIME INPS/ Salvini : "Boeri si dimetta se non è d'accordo col Governo" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e TRIA: "Cerchiamo la manina". Nota congiunta dei due ministri: "Nessuna accusa al Mef, stipe INPS sono discutibili". Le ultime notizie

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto (2) : (AdnKronos) – “Non avrei mai creduto, nell’Italia del 2018, di trovarmi di fronte a idee che sembrano uscite dall’archivio polveroso della storia, dall’ideologia comunista fallita nel ‘900. Di Maio è giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo – incalza Berlusconi – O forse semplicemente non sa di cosa parla, non si rende conto delle conseguenze di quello che dice”. Anche ...

[Il retroscena] Il "complotto"di Di Maio - il muro navale di Salvini - la regia di Conte : per il Governo un'altra giornata difficile : Tutta questa tensione, il rischio di morti e di ingaggiare guerre con il testo del mondo per cento persone? È il principio che conta, dice Salvini, "adesso ci ascoltano e cominciamo a farci ...

Dl Dignità - Di Maio furioso sconfessa la relazione : '-8000 posti di lavoro? Numeri non del Governo' : La stima contenuta nella relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Ma il ministro del Lavoro adombra responsabilità di uomini vicini all'ex ministro Padoan. Dal Mef ribattono: 'Quei Numeri non li ...

Dl dignità - Di Maio : 8 mila posti in meno non è numero del Governo : Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro contesta il fatto che nella relazione tecnica che accompagna il decreto dignità si ipotizzi che si possano perdere 8.000 posti di lavoro per effetto del ...

Dl Dignità - Di Maio : "8 mila posti in meno? Numeri non del Governo"/ Video - "Abbiamo contro le lobby" : Decreto Dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità