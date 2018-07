E´ ora di dire BASTA - Aggressioni in ospedale

DIRETTA / Inter Sion - streaming video e tv : i prossimi impegni nerazzurri. orario del match e formazioni : DIRETTA Inter Sion, info streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano mercoledì pomeriggio al Tourbillon(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:07:00 GMT)

Legittima difesa - Morani (Pd) vs Bonafede : “Siete alle dirette dipendenze di Salvini. State con chi fa patto con lobby armi” : “Siete alle dirette dipendenze di Salvini. Sono lontani i tempi in cui Di Maio condannava la diffusione delle armi. Pensate ai nostri figli e ai nostri nipoti e dimostrate di avere un minimo di dignità politica”. A parlare è Alessia Morani, alla Camera, alla fine del Question Time. L’intervento è diretto al ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede, e riguarda la priorità del governo M5s-Lega di voler modificare la legge sulla ...

Diretta/ Cagliari Real Vicenza info streaming video e tv : Joao Pedro ancora sospeso per doping (amichevole) : Diretta Cagliari Real Vicenza, info streaming video e tv: orario e risultato live dell'amichevole che gli isolani giocano a sole 24 ore dal precedente impegno nel loro precampionato(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:02:00 GMT)

FIORENTINA VERONA/ Streaming video e diretta tv : i precedenti e l'orario (amichevole) : diretta FIORENTINA VERONA, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Moena. I viola affrontano gli scaligeri appena retrocessi in Serie B(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Napoli - Alvino minacciato in diretta : c'è il divieto di dimora per tre tifosi : Violenza privata nei confronti del giornalista Carlo Alvino. Con questa motivazione, il Gip Enrico Campoli ha disposto tre divieti di dimora a Fuorigrotta per tre sedicenti ultrà del Napoli. ...

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Empoli Montelupo/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (amichevole) : diretta Empoli Montelupo, Info streaming video e tv: orario e risultato live della seconda amichevole estiva per gli azzurri, che tornano a giocare in Serie A dopo una sola stagione(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:27:00 GMT)

DIRETTA LIVE Tour de France undicesima tappa Albertville-La Rosière Espace San Bernardo : oggi si comincia più tardi. orario - programma e tempo reale : Seconda giornata sulle Alpi per il Tour de France 2018: dopo la frazione di ieri a Le Grande Bornard che non ha dato grandi verdetti, oggi si disputa l’undicesima tappa. Si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Uno sforzo davvero molto breve ma intensissimo, visto che saranno ben quattro i GPM. Ci sarà sicuramente battaglia tra gli uomini di classifica: chi riuscirà ...

Nicolai Lupo-Beeler Krattiger/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Europei Beach Volley) : Nicolai Lupo-Beeler Krattiger: info Streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone A agli Europei di Beach Volley 2018. In campo alle ore 19.30 per il primo posto.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:45:00 GMT)

