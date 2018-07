C' era un ciclone tedesco e una speranza italiana | Pantani

Meteo - dopo il maltempo torna l’anticiclone africano : temperature sopra i 32 gradi ovunque : dopo che il maltempo negli ultimi giorni ha pesantemente colpito il Centro-Nord per poi arrivare anche al Sud ecco che gli esperti Meteo annunciano un nuovo cambiamento: da domani l’anticiclone africano tornerà in grande stile su gran parte d’Italia portando le temperature ancora sopra i 32-34 gradi più o meno ovunque.Continua a leggere

Meteo - temporali e grandinate : il Nord non si libera dalla morsa del ciclone scandivano : Un vortice di origine norvegese sta influenzando anche parte dell'Italia. La giornata di mercoledì 11 luglio sarà decisamente instabile al Nord e le temperature scenderanno di 5-8 gradi su gran parte delle regioni. Salvo dal maltempo il Centro, al Sud e sulle isole sole e temperature stazionarie.Continua a leggere

Previsioni Meteo - il ciclone sull’Italia spiana la strada a un freddo e anomalo corridoio nord/orientale : attenzione alla prossima settimana - maltempo estremo e temperature shock! : 1/24 ...

Previsioni meteo - l'esperto : "L'anticiclone delle Azzorre batterà il caldo africano" : Il meteorologo Lombroso: ma non tornano le estati miti degli anni '80 Previsioni meteo, arriva l'Anticiclone delle Azzorre. Sole e caldo , ma non dovunque,

Previsioni Meteo - riecco l’Anticiclone : tornano sole e caldo - temperature in forte aumento ma non è ancora Estate : 1/15 ...

Meteo - il ciclone islandese invade l'Italia : temperature giù e bombe d'acqua : Sull'Italia irrompe il secondo ciclone del mese di maggio in arrivo dall'Islanda e che condizionerà il tempo durante tutta la settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il Meteo resterà instabile durante ...

Ciclone dall'Irlanda irrompe in Italia - piogge - neve e abbassamento di temperature : Roma - irrompe il vortice Nord Atlantico. Si tratterà di un ingresso davvero imponente, con frequenti contrasti tra l'aria più fresca in quota e quella più mite presente nei bassi strati dell'atmosfera: si tratta di un Ciclone di origine islandese che ci terrà per così dire compagnia per alcuni giorni. Lunedì 14 sarà una giornata davvero piovosa e instabile su tutta la Liguria, il Piemonte, e la ...