Assicurazione auto | slittano gli sconti obbligatori per gli automobilisti con scatola nera

Napoli - condannati tre vigili : in auto senza Assicurazione «Divisa disonorata» : Hanno circolato e parcheggiato innanzi alla sede della Polizia municipale a Poggioreale nella zona dei cimiteri motorini senza copertura Rca, nonostante il loro compito fosse quello di controllare...

Napoli - condannati tre vigili : in auto senza Assicurazione 'Divisa disonorata' : Hanno circolato e parcheggiato innanzi alla sede della Polizia municipale a Poggioreale nella zona dei cimiteri motorini senza copertura Rca, nonostante il loro compito fosse quello di controllare ...

Con una auto priva di Assicurazione e senza patente : fugge - ad un posto di blocco dei carabinieri : Nel pomeriggio odierno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno deferito alla locale Procura della Repubblica un ventottenne messinese incensurato, ritenuto responsabile di resistenza a ...

In Italia i prezzi dell'Assicurazione auto sono tornati a salire : Dopo anni di calo si inverte la tendenza. L'osservatorio del comparatore Segugio.it evidenzia un incremento dei costi dell'assicurazione auto

In Italia i prezzi dell’Assicurazione auto sono tornati a salire : Aumentano i prezzi dell’assicurazione auto (Pixabay) I prezzi dell’assicurazione auto in Italia sono destinati a crescere nel corso dell’anno. Lo dicono i dati dell’osservatorio di Segugio.it, comparatore di costi delle polizze, che ha monitorato migliaia di preventivi assicurativi effettuati dai clienti sul proprio portale. Eppure, fino allo scorso anno, si era assistito a un calo generale dei prezzi: il miglior prezzo ...

Assicurazione auto - scende il prezzo grazie a meno frodi : scende il prezzo dell'Assicurazione auto, a dirlo è il presidente Ania Maria Bianca Farina nella sua relazione in assemblea che spiega di come questo calo sia giustificato anche dal fatto di meno sinistri registrati e di un calo delle fordi assicurativeUna buona notizia giunge dall'Assemblea dell'Ania, nonostante in Italia l'anno scorso le auto senza Assicurazione fossero circa 5 milioni, il presidente Maria Bianca Farina fa sapere che c'è stato ...

Assicurazione auto : tripla ingiustizia dei veicoli senza copertura : Secondo l’ASAPS è ormai fuori controllo il fenomeno delle auto in circolazione prive di copertura RC auto. E le conseguenze a danno degli onesti cittadini sono pesanti. Secondo le più recenti stime, i veicoli circolanti sulle strade italiane, privi di Assicurazione auto sono il 12 per cento del totale, con picchi del 50 per cento in alcune zone del meridione. Numeri incredibili, sui quali Giordano Biserni, presidente ...

Quali spese dell’Assicurazione auto si possono detrarre dalle tasse : Fino alla dichiarazione dei redditi 2014 era possibile dedurre dal 730 la parte delle spese per l’assicurazione auto rappresentata dal contributo versato a favore del Sistema Sanitario Nazionale, per la quota che superava i 40 euro. Col...

Si "scontra" con l'auto dei Vigili Urbani - 27enne positivo ai cannabinoidi. Lo scooter senza Assicurazione - : Dall'incidente alla 'denuncia' il passo è stato breve per un 26enne di Morciano di Leuca che, in sella al suo scooter Piaggio Beverly 500, si è scontrato contro una Toyota Yaris, di proprietà del ...

Con la patente revocata - alla guida di un'auto sequestrata e senza Assicurazione : O.G., 55enne residente in Carisio, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato dai carabinieri di Casanova Elvo perché ritenuto responsabile di guida ...