' Togliere le sanzioni alla Russia perché ci costano' E allora il Ceta?

Togliere le sanzioni alla Russia? Tutte le carte in mano al governo (fino al veto) : Il futuro delle sanzioni economiche alla Russia tornerà d’attualità nei prossimi giorni quando i rappresentanti diplomatici dei Ventotto inizieranno a discutere del loro rinnovo che...

G7 - Conte : 'Lavoriamo per Togliere le sanzioni alla Russia' | : Il presidente del Consiglio italiano al termine vertice di Charlevoix: "Spero che Mosca possa sedere quanto prima a un tavolo del G8". Sulle Ong: "Il governo non ce l'ha con loro". Intesa con Trump, ...

"Togliere le sanzioni alla Russia - ma non da soli" : Le sanzioni alla Russia "da un punto di vista economico andrebbero tolte perché siamo un Paese ad alta vocazione esportativa" ma, dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è evidente che tutto questo va fatto in una compagine europea. Non possiamo fare le cose da soli, fuori dal club". Così sui dazi Usa. "Il Governo deve difendere la posizione europea: questo ci dice che abbiamo bisogno di più Europa e ...