Stanley Kubrick | trovata la sceneggiatura osé

Cosa sappiamo di «Burning Secret» - il film ritrovato che Stanley Kubrick non realizzò mai : Un bambino, dieci anni appena, sedotto da un uomo senza morale. L’ultima opera di Stanley Kubrick , una delle tante che il regista, morto settantunenne nel 1999, ha rinunciato a realizzare, è stata rinvenuta domenica 15 luglio. Quando il professore Nathan Abrams ha trasformato in realtà una delle tante leggende costruite attorno al regista, alla sua film ografia di tredici pellicole e innumerevoli bozze. LEGGI ANCHE45 anni di Arancia ...

Stanley Kubrick - ritrovata dopo 60 anni una sceneggiatura perduta : (foto: Getty) È probabilmente il sogno di ogni studioso di cinema: quello di trovare un documento storico di un grande regista, magari andato perduto per molti anni . È proprio quello che è accaduto a Nathan Abrams, professore di cinema alla Bangor University del Galles, il quale ha dichiarato alla Bbc che il figlio di uno dei collaboratori di Stanley Kubrick gli avrebbe mostrato una sceneggiatura di oltre cento pagine di cui si erano perse le ...

Ritrovata "Bruciante segreto" - sceneggiatura perduta di Stanley Kubrick : A quasi vent'anni dalla scomparsa di Stanley Kubrick (1928-1999) è stata Ritrovata la sceneggiatura completa di un suo progetto mai realizzato risalente al 1956: il titolo è Burning Secret e sarebbe potuto diventare il quattordicesimo film del regista.Come riporta The Guardian, la sceneggiatura è stata rinvenuta da Nathan Abrams, professore di cinema presso la Bangor University ed esperto Kubrick iano, che ha dichiarato: "Non ...

Stanley Kubrick : guida a tutti i film del regista - : Il dottor Stranamore , 1964, L'incubo apocalittico dei primi Anni 60 è tutto in questo capolavoro di satira politica: il Pentagono rifiutò di dare supporto al film e Kubrick lesse circa cinquanta ...

2001 : Odissea nello spazio - di Stanley Kubrick : Esaltati dall'idea di poter comprendere il mondo attraverso la scienza, ci siamo spinti fuori dal nostro pianeta, non rassegnandoci all'idea che il linguaggio e il significato non esistano al di ...

2001 - l'Odissea - in - compresa nello spazio di Stanley Kubrick : ... un po' come era successo su altri versanti, nel 1956, con Pianeta proibito di Fred McLeod Wilcox , che oltre frantumare gli schermi aveva addirittura invaso il mondo dei giocattoli a movimento ...

Festival di Cannes - Christopher Nolan : “Io - Stanley Kubrick e il miracolo tra pellicola e digitale” : Christopher Nolan sta con la pellicola. Ma non sposa la guerra “anacronistica” fra questa e il digitale, “devono coesistere, si completano, e insieme fanno la perfezione del cinema”. Semmai la sfida di chi fa il cinema è combattere affinché tale matrimonio abbia parità di diritti. Il cineasta londinese è al Festival di Cannes a presentare ufficialmente la proiezione di 2001 Odissea nello Spazio restaurato in 70mm (in programma domenica 13 ...