Rage 2 | l' abilità Overdrive spingerà al limite le vostre armi

eurogamer

: l'Overdrive ci tornerà decisamente utile in #Rage2 - Eurogamer_it : l'Overdrive ci tornerà decisamente utile in #Rage2 -

(Di martedì 17 luglio 2018) In2 l'uso dellepesanti rivestirà un ruolo chiave per poter riuscire ad avere la meglio sulle bande di predoni che popolano le wasteland, oltre al consistente arsenale a disposizione di Walker possiamo usare l'. Quest'permetterà di spingere leal, aumentandone l'efficacia. Come riporta SegmentNext l'è stata una meccanica mostrata poco dopo la presentazione del titolo, ma a cosa serve e perché è così importante? Ebbene, l'non solo consentirà alledel giocatore di infliggere più danni ma garantirà bonus come una maggiore velocità di rigenerazione della salute e come se non bastasse consentirà di ottenere bottini più sostanziosi dai nemici abbattuti. Per ricaricare la barra dell'Walker dovrà concatenare azioni di distruzione.Bethesda ha pubblicato un Tweet per far capire meglio le dinamiche di questa ...