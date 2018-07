Powell | Usa verso

USA - Powell : economia solida - avanti con il rialzo dei tassi : L' economia statunitense cresce, è solida e non rischia un'esplosione dell'inflazione come successo negli anni '70. Pertanto la Federal Reserve proseguirà con il ritmo di aumento dei tassi annunciato

Tassi USA : Fed avanti tutta ma Powell riflette su inflazione e salari : L'economia statunitense è in ottima forma, anche se vi sono alcune 'tessere' da sistemare, come in un puzzle. E' questo, in estrema sintesi, quanto dichiarato dal Chairman della Federal Reserve