L’acceleratore sulla rete unica Wind Tre | ZTE promette per la sua parte

(Di martedì 17 luglio 2018) Nuova puntata della serieTre. Come per una fiction divisa in appuntamenti e stagioni, ecco che ZTE torna in ballo prepotentemente per i lavori di ammodernamento e di implementazione del segnale unico dei due operatori. Il tutto dopo che buonadel progetto, in fase di emergenza, è stato affidato ad Ericsson ad inizio luglio.ZTE, questo resta un dato di fatto, ha perso buonadella commessa per laTre a favore di Ericsson che ha acquisito il 60% dei lavori. Il tutto a causa del ban prima partito e poi ritirato negli Stati Uniti per il quale le aziende americane non avrebbero potuto rifornire la società cinese di tecnologie e apparecchiature di qualsiasi tipo. Messo dail divieto, l'azienda può continuare per la sua strada e consentrarsi anche sul progetto nostrano.Proprio ZTE ha fatto sapere di essere più che pronta a far ...