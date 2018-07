Come nasce e si propaga l’ideologia sovranista

Come nasce un profumo - la versione di Viktor & Rolf : È servita una fragranza dalla forma di una granata, inserita nella lista dei prodotti beauty non autorizzati nell’aeroporto di Oslo per motivi di sicurezza, per includere nella mappa dei profumieri il duo olandese Viktor & Rolf. Era il 2005. L’idea geniale dietro la nascita di Flowerbomb, così si chiamava il loro primo profumo diventato all’istante un bestseller, è che dovesse evocare un’esplosione di fiori che ogni donna poteva ...

Sarri al Chelsea - nasce una squadra da sogno : ecco Come il “maestro” cambierà i Blues - anche grazie al mercato… : Maurizio Sarri al Chelsea, l’affare è stato ufficializzato in mattinata dal club londinese ed ora spazio al calciomercato per dare forma al suo 11 Dopo il saluto da parte del Napoli, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Chelsea: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei Blues. Il ‘maestro’, dopo aver incantato in terra partenopea, porterà il suo gioco spumeggiante in Premier League, con lo scopo di ...

Nasce “ad alta quota” - i genitori lo chiamano Come la compagnia aerea : E’ nato ad alta quota, a bordo di un aereo, lungo la rotta Osh-Ekaterinburg, nei cieli russi: gli assistenti di volo si sono temporaneamente trasformati in una squadra di ostetrici per fare Nascere il piccolo, di sole 29 settimane. Per gratitudine, i genitori hanno chiamato il primogenito Uralbek, in onore della compagnia aerea “Ural Airlines“. La storia è stata raccontata da RIA Novosti che ha intervistato i membri ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : soldi - aumenti - gelosie Come nasce la frattura tra Cr7 e Florentino Perez : da molto tempo che Florentino Perez e Cristiano Ronaldo non si sopportano più. In particolare, dal pomeriggio dell'1 settembre 2012, quando il calciatore incontrò il presidente del Real Madrid nel suo ...

Psg - Buffon ‘fa la spesa’ in Italia : colpacci da Juventus - Milan e Lazio - in attacco Cristiano Ronaldo. Ecco Come sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Il Psg si muove per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l’assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l’ultima Champions è stata deludente e l’obiettivo è quella di alzare l’asticella. Il club francese dopo l’arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione ...

Dimmidite - su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta Come nasce una canzone : prima puntata in diretta dalle 00.30 : [live_placement]Dimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone prosegui la letturaDimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone: prima puntata in diretta dalle 00.30 pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 23:40.

Dimmidite - su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta Come nasce una canzone : prima puntata in diretta dalle 00.30 : come nasce una canzone? Niccolò Agliardi prova a raccontarlo in Dimmidite, format originale ideato e condotto dal cantautore e prodotto da Anele per Rai1, che nel martedì notte estivo a partire da questa sera, 26 giugno, alle 00.30.prosegui la letturaDimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone: prima puntata in diretta dalle 00.30 pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 09:00.

A Pompei rinasce la più grande conceria dell’antichità : Come i romani lavoravano la pelle : Il processo di concia sarà reso comprensibile ai visitatori attraverso il riallestimento della più grande conceria finora nota dell’antica città. I locali dell’impianto adibiti alla lavorazione saranno oggetto di interventi di restauro e valorizzazione, grazie alla collaborazione tra il Parco archeologico e l’Unione Nazionale Industria Conciaria che ne sponsorizza il progetto.Continua a leggere

Una moneta per i 900 anni del duomo di Pisa / VIDEO : Come nasce una moneta : Pisa, 14 giugno 2018 - Sarà in vendita da venerdì 15 giugno alle 14,30 fino a domenica 17 alle 19,30 la moneta dedicata ai 900 anni dalla consacrazione del duomo di Pisa , coniata presso le Officine ...

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco Come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

Ritorno al futuro 4 : Come nasce una fake news : ... like e condivisioni sono immediati, l'entusiasmo per il famigerato "Ritorno al futuro IV" è evidente e la viralità coinvolge immediatamente centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Più ...

Fermo Auto 2018 : quando scatta - Come funziona e cosa fare con le ganasce fiscali - : Già a questo punto si apre un mondo fatto di vizi nella notifica degli atti dell'agenzia delle entrate che può portare all'annullamento della cartella. Passiamo oltre e diamo per scontato che non vi ...

Lo Sport e non solo Come strumento di valorizzazione del territorio; nasce a Enna '018 Power Team' : Potranno essere promosse, attività culturali: convegni, seminari, concerti, spettacoli teatrali che contemplino la musica e la danza, mostre relative a lavori pittorici, scultorei, fotografici, ...

Forte di Bard - Come rinasce il vecchio borgo : da fortezza militare a polo culturale innovativo : Il Forte di Bard ad Aosta è diventato uno dei poli culturali più importanti e innovativi del nostro Paese. Dall'assedio di Napoleone nel XIX secolo alle 300mila presenze turistiche del 2016, come rinasce l'antico borgo medievale divenuto Fortezza con i Savoia.Continua a leggere