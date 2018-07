Ufficiale | Android 8 0 Oreo per Honor 8 arriverà a breve | anche in Italia

Uscita Fortnite per Android Ufficiale a luglio 2018 - italiani per ora sfortunati : Fortnite per Android uscirà il 24 luglio, ma per ora gli utenti italiani pare siano rimasti fuori. L'Uscita è infatti fissata da Tencent solo per la Cina, ma non è stato ancora annunciato nulla per l'Occidente. Tencent ha infatti pubblicato su Twitter un'immagine teaser per annunciare l'Uscita di Fortnite per Android, quindi in versione mobile. In questo modo è stato reso noto che il famoso Battle Royale sarà disponibile su Google Play Store a ...

Se possedete Huawei P9 e state aspettando l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, potete mettervi il cuore in pace, visto che non sarà mai rilasciato.

OnePlus One non dà segni di cedimento e riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 ufficiale: la prima build è già disponibile al download sul sito della custom ROM.

Il nuovo corso di Google Feed è stato inaugurato su smartphone molto tempo fa, e solo negli ultimi giorni è arrivato in pianta stabile sui tablet Android

Il sito Web ufficiale di Android è stato aggiornato nelle scorse ore e la sezione dedicata ai tablet è stata rimossa. Google ha abbandonato tali device?

Essential si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per gli utenti che hanno installato la versione beta di Android P. Ecco tutti i dettagli

Huawei lancia un nuovo smartphone entry level. Si chiama Huawei Enjoy 8e Youth e offre a un prezzo appena superiore ai 100 euro un display da 5,45 pollici in 18:9, Android 8.1 Oreo già a bordo nell'interfaccia EMUI 8.0, una scocca in metallo e una fotocamera posteriore da 13 megapixel. Le vendite paritranno dal prossimo primo di giugno.

Dopo diverso tempo dalla presentazione di Android Go al pubblico, ora un utente XDA ha reso Disponibile la LineageOS 15.1 con Android 8.1 Oreo anche per il sistema operativo light di casa Google!

Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale dopo la sua comparsa sul sito del produttore: ecco le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia medio-bassa della casa cinese, che purtroppo non dispone di un sensore di impronte digitali.

Vediamo Come installare il Launcher ufficiale di Android P che ora può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 7 Nougat. Ecco Come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da installare su tutti gli smartphone Android Android P ha portato tra le varie novità un nuovo Launcher rinnovato e migliorato sotto tutti

Lo smartphone Nexus 4, rilasciato a Novembre 2012 con Android 4.2 Jelly Bean, sta ricevendo Android Oreo 8.1 sotto forma di una versione ufficiale di LineageOS 15.1 che porterà tutte le funzionalità tipiche dell'ultima versione di Android, come la modalità Picture-in-Picture, i canali di notifica, le ottimizzazioni delle app in background, l'API di riempimento automatico e la sicurezza avanzata.