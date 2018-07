Tumore colon-retto | nuovo test per la diagnosi precoce

Tumore del colon retto metastatico : regorafenib migliora la sopravvivenza dei pazienti nella pratica clinica reale : La ricerca italiana è protagonista nel mondo. Uno studio che vede protagonista il nostro Paese conferma nella pratica clinica quotidiana l’efficacia e la sicurezza di regorafenib, una terapia mirata, in pazienti con Tumore del colon retto metastatico. Lo studio osservazionale internazionale CORRELATE, presentato al 20° Congresso mondiale sui tumori gastrointestinali (World Congress on Gastrointestinal Cancer) a Barcellona, ha coinvolto 1.307 ...

Tumore del colon-retto : mezzo milione di italiani vive dopo la diagnosi : Per promuovere l’educazione dei clinici in tema di carcinoma del colon-retto metastatico, Bayer ha lanciato il progetto Evolving Oncology. L’obiettivo è individuare, raccogliere e condividere, a beneficio della comunità scientifica, le migliori esperienze cliniche in cui modalità innovative di approccio personalizzato e l’alleanza terapeutica si siano rivelate utili. Esistono infatti barriere nel trattamento delle persone con Tumore del ...

L’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione del Tumore metastatico del colon-retto : Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ci parla dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto. Infatti, la cura di questo tumore necessita dell’apporto di vari specialisti, tutti con una specifica esperienza e coordinati per la gestione di ciascun caso. ? Oncologo medico, chirurgo, radiologo, radiologo interventista, anatomopatologo e radioterapista ...

Tumore colon retto : è italiano il primo studio sulla terapia di mantenimento : Arriva dal nostro Paese la dimostrazione di efficacia sullo schema terapeutico più a misura di paziente che combina l’anticorpo monoclonale anti EGFR, panitumumab, con 5 fluorouracile (5-FU), diminuendo la tossicità della chemio nella terapia di mantenimento per il Tumore del colon retto. Lo studio Valentino, un trial italiano coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha infatti documentato come l’utilizzo di questa combinazione ...

Tumore al colon-retto : ecco le 20 eccellenze in Italia : Citta' Della Salute E Della Scienza di Torino: primo centro diagnostico in Italia dedicato alla Colonscopia Virtuale Cad per la diagnosi precoce dei tumori del colon retto. Recentemente l'Azienda ha ...