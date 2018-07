Nella Stonehenge tedesca sacrifici umani 4300 anni fa

gqitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ossa di donne e bambini difa sono stati ritrovati in una fossa a circa 130 km a sudest di Berlino, nei pressi del villaggio di Pömmelte. Il sito fu scoperto grazie alla fotografia aerea nel 1991 e presenta una forma circolare tipica di altre località dell’Europa pagana tanto che in Germania è noto come la “”. Crani e costole fracassati sono stati trovati sepolti in buche a fianco ad asce, recipienti per bere e ossi di origine animale. Il sito fu frequentato in tempi molto antichi, tra il 2300 e il 2050 avanti Cristo, quando fu distrutto, probabilmente per ragioni rituali ad avviso dei ricercatori il cui studio è pubblicato su Antiquity. Funzioni sociali e rituali all’origine delle strutture circolari del Neolitico e dell’età del Bronzo, rinvenute in varie parti dell’Europa centrale, vengono confermate da Pömmelte che ...