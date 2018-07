Napoli - De Laurentiis traccia un primo bilancio da Dimaro | «Stiamo ammirando come

Napoli - la verità di De Laurentiis su Cristiano Ronaldo : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il patron parla a 360° di un affare che poteva essere e che non è stato, spiegando nel dettaglio modalità e motivazioni

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “Ruiz è il nostro top player” : “Fabian Ruiz? Tutti quelli che noi scegliamo alla fine sono dei top player. Vengono selezionati con grande cura sul piano dell’immagine. E’ straordinario, perché può essere estremamente potente sia a destra che a sinistra, chiaramente a centrocampo”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l’esordio del centrocampista spagnolo nella prima amichevole del Napoli. De Laurentis ha ...

Napoli - De Laurentiis spiega : “ecco perchè non ho preso Cristiano Ronaldo” : Napoli, De Laurentiis ha svelato i motivi che l’hanno portato a non acquistare Cristiano Ronaldo nonostante l’amicizia con Mendes Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato il motivo del mancato assalto a Cristiano Ronaldo. Il patron partenopeo, parlando a Radio Kiss Kiss, ha analizzato le calde ore di mercato nelle quali avrebbe potuto piazzare il colpo: “Mendes è un amico, siamo stati a casa sua a parlare ...

Calciomercato Napoli - dilemma top player per De Laurentiis : Il patron sembra combattuto sulle prossime strategie di mercato: continuare su questo solco o tentare un colpo da 90, soprattutto per rispondere alla Juventus?

Napoli - Hamsik : 'Ancelotti mi ha dato nuovi stimoli. Ipotesi Cina? Vi racconto la reazione di De Laurentiis' : Abbiamo avvertito il mondo caderci addosso", ha concluso. Serie A 2018-2019: tutti i video Guarda tutti i video

