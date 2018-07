Maltempo | Coldiretti | “Da inizio anno oltre mezzo miliardo di danni”

meteoweb.eu

: Maltempo, Coldiretti: grandine su mais e vigneti nel Mantovano. Nel Mugello in Toscana tromba d’aria su zucchine, m… - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: grandine su mais e vigneti nel Mantovano. Nel Mugello in Toscana tromba d’aria su zucchine, m… - varesenews : Violenta grandinata tra Mantova e Brescia, distrutti campi di mais e vigneti - nocefra1 : Maltempo in Mugello, ingenti i danni all'agricoltura -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Quello che si è abbattuto ieri in alcune zone del Mugello, dove secondo l’allerta gialla i temporali dovevano arrivare solo oggi, è stato un vero e proprio nubifragio con tromba d’aria e grandinate, che ha colpito duramente anche le coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati. A fare le spese sono state soprattutto le coltivazioni di ortaggi. La grandine ha colpito duro anche sulla frutta con danni a pesche, susine, mele e kiwi e danni strutturali sugli arboreti con rami stroncati dal vento. E’ quanto emerge dai primi accertamenti dellaToscana sugli effetti dell’ultima ondata disecondo la quale dall’dell’i danni provocati dalsono. Un’estate iniziata con la caduta del 124% di pioggia in più a giugno (non a caso Bilancino e’ al 97% della ...