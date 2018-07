Lo stile non va mai in vacanza Zaini di lusso Montblanc perfetti anche in estate

Honda CB 650 F - non la chiamate Hornet - nuovo stile e contenuti per la Naked : La nuova CB 650 F è la interpretazione più moderna e tecnologicamente avanzata (per un modello di gamma media) che “Mamma Honda” ha sviluppato per i motociclisti del nuovo millennio. Una moto che guarda ai contenuti e alla sicurezza e limita le prestazioni, puntando sul confort, la tenuta di strada, la frenata e a tutto ciò associa una tecnologia di ultima generazione per materiali e design. Moto moderna che bada al sodo. Un design ...

Meghan Markle trova il suo stile : incanta con l’abito giallo e non resiste a Harry : Meghan Markle è semplicemente incantevole all’incontro con i giovani del Commonwealth che si è tenuto a Londra. È sempre più sicura di sé e non teme più Kate Middleton. La Duchessa del Sussex ha sbalordito con il tubino giallo canarino, firmato Brandon Maxwell, lo stilista che veste Lady Gaga dal 2012. Un abito essenziale, dalle linee pulite che esalta i lineamenti e l’incarnato della moglie di Harry. Costo? Oltre 1.400 euro (che si ...

La lezione di stile di Meghan Markle - lo chignon da ballerina : Mentre il mondo era impegnato a commentare il bellissimo abito giallo dalla linea pulita di Meghan Markle, indossato durante la sua ultima uscita pubblica, c’era un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione delle più navigate beauty addicted, lo chignon ordinato della Duchessa di Sussex. Meghan Markle insieme al Prince Harry per il Your Commonwealth’ Youth Challenge Reception alla Marlborough House di Londra, ancora una volta ha dato ...

In Cyberpunk 2077 i giocatori "non saranno mai costretti ad adottare un particolare stile di combattimento" : Dopo l'E3 2018 c'è stata una grande quantità di informazioni rivelate da CD Projekt RED sull'attesissimo Cyberpunk 2077. In seguito alla demo a porte chiuse in occasione della fiera di Los Angeles, abbiamo appreso vari dettagli sul vibrante mondo di gioco che ci aspetta e, stavolta, sono emerse novità che riguardano il combattimento.Come riporta Gamingbolt, sulla pagina ufficiale Facebook di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha risposto a un fan in ...

Victoria Beckham svela i suoi segreti di stile : «I jeans? Non li lavo mai» : Sono passati quasi 25 anni da quando la parola inglese ?posh? ha trovato la sua più semplice e risolutiva traduzione in ?Victoria Beckham?. Elegante, sofisticata e...

Nasce il Manifesto della comunicazione non ostile

Genertel contribuisce al Manifesto della comunicazione non ostile per il business : Teleborsa, - La rete non è qualcosa di ostile ed avulso dalla realtà del proprio business . Spesso parole come online ed offline vengono percepite come "ostili" , incomprensibili e difficili da ...

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “Troppi incidenti? Non cambierò mai il mio stile di guida” : E’ un Max Verstappen sicuro di sé ed anche un po’ stanco di tornare sugli incidenti che hanno caratterizzato il suo Mondiale 2018 di Formula Uno, quello della conferenza stampa di presentazione del GP del Canada, settima prova del campionato. Il pilota olandese della Red Bull, reduce dal nono posto di Montecarlo (in conseguenza del crash nelle prove libere 3, che non gli hanno consentito di prendere parte al time-attack), ha mostrato ...

Sky - sarà un Calciomercato in stile western. Alessandro Bonan : "Non penso a Mondiali e concorrenza. I social? Vengono usati anche troppo" : Originali e differenti. Il Calciomercato di Sky riapre i battenti e si tuffa nell’universo western. Mai uguale agli altri e mai uguale a se stesso, il programma di Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio riparte lunedì 4 giugno (fino al 21 luglio, poi di nuovo dal 13 agosto), per una nuova edizione che tenterà ancora una volta di distinguersi per linguaggio e stile.sarà un’edizione accorciata, con la chiusura delle trattative fissata per il ...

Conte - il garante in stile dc : «Non sarò impolitico» : Un ufo atterra sul Colle. E si sente subito a casa. «Questo è più democristiano di noi!», esclama un funzionario del Quirinale. Un po' ha ragione. A Giuseppe Conte, che...

Di questi tempi un buon Mea Culpa in stile cattolico non farebbe male a nessuno : ... di autonomia, di orgoglio cittadino, senza neppure essere colpevole di aver rapito una qualche Elena al suo Menelao, si è vista invasa, nella sua narrativa politica, da molteplici cavalli di Troia. ...