Gioconda con la maglia della Francia | provocazione del Louvre su Twitter Foto | italiani

La Francia vince i Mondiali e il Louvre twitta la Gioconda con la divisa dei Blues : La Francia si aggiudica il titolo di Campione del Mondo in Russia e il celebre museo parigino festeggia con un tweet, mostrando una Monnalisa in divisa francese. La Gioconda con la divisa dei Blues, ha pungolato , volutamente?, l'orgoglio degli ...

Francia campione del mondo : il Louvre 'veste' la Gioconda su Twitter : Dodici anni dopo, con la Francia campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, le cose si sono praticamente ribaltate. L''account ufficiale del Museo del Louvre ha voluto congratularsi ...

Mondiali Russia - il Louvre ‘sbeffeggia’ l’Italia : la Gioconda con la maglia della Francia [FOTO] : 1/12 ...

Mondiali 2018 - dalla Gioconda a We are Deschampions : i migliori meme di Francia-Croazia : Da Deschamps alla Gioconda, passando per Putin, tutti sono oggetto dell'ironia social LA FRANCIA E' CAMPIONE DEL MONDO - IL TRIONFO DI DIDIER DESCHAMPS - LE SCARAMANZIE DEI CAMPIONI

Russia 2018 - il Louvre veste la Gioconda con la maglia della Francia Foto : 'Congratulazioni all' equipedefrance per la vittoria della Coppa del mondo 2018'. Così l'account ufficiale del Louvre di Parigi saluta il trionfo dei 'Bleus' a Mosca, pubblicando una Foto della Gioconda - che sa tanto di beffa per l'Italia - che indossa la maglietta ...

Il Louvre veste la Gioconda con la maglia francese. Tifosi italiani scatenati : Félicitations à l' @equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! ? pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g - Musée du Louvre, @MuseeLouvre, 15 luglio 2018 Francia Campione del Mondo Mondiale, l'albo ...

Le congratulazioni del Louvre alla Francia fanno imbizzarrire l’Italia : la ‘Gioconda’ vestita da calciatore francese è una doppia beffa! : Le congratulazioni dell’account ufficiale del Louvre alla Francia sanno di doppia beffa per l’Italia: la Gioconda appare sui social vestita da calciatore francese Il trionfo della Francia ai Mondiali di Russia 2018 ha fatto scattare una festa senza precedenti oltralpe. La Nazionale di Deschamps ha vinto con il risultato di 4-2 sulla Croazia in finale e si è aggiudicata la coppa del mondo, a vent’anni dalla sua ultima ...

Louvre veste Gioconda con maglia 'Bleus' : ANSA, - ROMA, 15 LUG - "Congratulazioni all'@equipedefrance per la vittoria della Coppa del mondo 2018". Così l'account ufficiale del Louvre di Parigi saluta il trionfo dei 'Bleus' a Mosca, pubblicando una foto della Gioconda - che sa tanto di beffa per l'Italia - che indossa la maglietta ...

Maturità 2018 - gli errori più incredibili degli studenti : “La Gioconda è di Giotto e D’Annunzio era un estetista” : Per ignoranza o per emozione, i maturandi italiani hanno dato anche quest'anno vita a una poderosa enciclopedia degli errori (e degli orrori). Dalla domanda: "Chi ha scritto il diario di Anne Frank?" allo studente che alla traduzione di greco si è presentato con il dizionario di latino. Fino ai più incredibili errori in letteratura e arte e geografia: "Il Giappone? Confina con la Polonia". Ovvio, no?Continua a leggere

Errori all'esame di maturità - La Gioconda? L?ha dipinta Giotto e D?Annunzio era un estetista : Dante? Era di Milano. E il gelo scende sulla commissione d'esame della maturità. Una maturità decisamente da incubo, quest'anno, non solo per gli studenti presi da ansie e...

La Gioconda? L'ha dipinta Giotto e D'Annunzio era un estetista : Basti pensare che il capolavoro di James Joyce 'Gente di Dublino', tradotto in tutto il mondo, sarebbe inspiegabilmente ambientato a Londra: tanto basta, in sede d'esame, per bloccare per sempre il ...

D'annunzio estetista e la Gioconda di Giotto. I peggiori strafalcioni della maturità 2018 : Da chi sostiene che 'I Malavoglia' sono stati scritti da D'Annunzio a chi è convinto che Leopardi sia un illuminista o che il 1945 sia l'anno d'inizio della Seconda Guerra Mondiale, sono questi alcuni degli errori più eclatanti commessi dagli studenti che quest'anno hanno affrontato l'esame di maturità. A rivelarli, grazie alle 'soffiate' dei compagni di classe, una ...