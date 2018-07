Fiorentina | Simeone | Il Tas? Crediamo nell' Europa A Firenze sono felice

Diretta/ Fiorentina Val Di Fassa (risultato live 7-0) streaming video e tv : poker di Simeone (amichevole) : Diretta Fiorentina Val di Fassa, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca come amichevole estiva, primo impegno di luglio per la nuova squadra viola(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Fiorentina : Chiesa e Simeone a raduno - giovedì allenamento aperto ai tifosi : Secondo giorno di raduno della Fiorentina a Firenze, con il completamento delle visite mediche e dei test fisici anche per Chiesa e Simeone che si sono aggregati oggi ai compagni. Prima di raggiungere l’ospedale di Careggi, i due giovani forse più attesi, con l’allenatore Pioli e Pezzella, insieme a un gruppo di calcianti del Calcio Storico Fiorentino, hanno svolto una serie di scatti fotografici al piazzale Michelangelo con le ...

Simeone ai tifosi della Fiorentina : “grazie del sostegno” : “Grazie per averci sostenuto sempre, soprattutto nei momenti difficili”. E’ il messaggio dedicato ai tifosi viola che Giovanni Simeone ha postato sui propri profili social. L’attaccante della Fiorentina, figlio d’arte, ha chiuso la sua prima stagione in viola con 14 reti che lo rendono miglior marcatore della squadra. L’attaccante insieme al resto dei compagni, allo staff tecnico e ai dirigenti s’è ...

Milan-Fiorentina - le pagelle : Calhanoglu e Cutrone sono uno spettacolo - Simeone non sbaglia : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Si ritrova davanti Simeone, che lo beffa con un pallonetto. CALABRIA 6 Ordinaria amministrazione per lui. Poche volate in attacco. BONUCCI 6 È lui a perdere palla in ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni parla del futuro di Simeone e Badelj : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina in campo nella gara di campionato contro il Milan, prima del match indicazioni da parte di Antognoni ai microfoni di Premium Sport: “C’è un pochino di rammarico per il campionato però per tutte le vicende che sono successe è una stagione da ricordare. Una squadra totalmente cambiata ha lottato fino alla fine, sarà quasi impossibile arrivare in Europa League. Simeone? Vogliamo mantenere i ...