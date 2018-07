Diretta Temptation Island 2^ puntata | Ida uscirà con un tentatore

Diretta Temptation Island 2018 seconda puntata oggi : Ida e Riccardo in crisi : Stasera in prime time su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni riserverà nuovi scoppiettanti colpi di scena, tra cui il secondo falò tra Oronzo e Valentina, la coppia protagonista della scorsa settimana. Dopo l'addio di Valentina, sarà Oronzo a chiedere di poter rivedere la fidanzata per un ulteriore chiarimento. Noi seguiremo la puntata in Diretta minuto per minuto per darvi tutti ...