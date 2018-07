Dal 2024 solo plastica riciclata per le scarpe Adidas : Svolta sostenibile per Adidas, che si impegna a usare solo plastica riciclata per tutte le sue scarpe e il suo abbigliamento entro il 2024. Il secondo marchio di abbigliamento sportivo al mondo punta a centrare l'obiettivo di 5 milioni di scarpe con poliestere riciclato vendute nel 2018 e 11 milioni nel 2019. 'Il nostro obiettivo è liberarci del poliestere vergine entro il 2024' ...