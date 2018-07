Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve | ' 33 anni? Io sono diverso'

Cristiano Ronaldo si presenta : ‘La Juventus è uno dei migliori club al mondo - è una sfida’ : E’ un Cristiano Ronaldo in grande spolvero quello che si è presentato nel pomeriggio, di fronte alla stampa (300 giornalisti accreditati), per le sue prime parole da bianconero. Il campione portoghese ha risposto con grande eleganza alle varie domande che gli sono state rivolte: al suo fianco, il Direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici, grande protagonista di quello che può essere considerato a tutti gli effetti il ‘colpo ...

Cristiano Ronaldo - FIFA19 corre ai ripari : CR7 in copertina con la maglia della Juventus! : EA Sports è dovuta correre ai ripari dopo che Cristiano Ronaldo è passato a sorpresa alla Juventus: ora FIFA19 è aggiornata Cristiano Ronaldo è bianconero non solo nella prima conferenza stampa come calciatore della Juventus. Il portoghese ed il suo passaggio alla squadra di Allegri avevano sorpreso EA Sports e la nuova edizione di FIFA19. Nella copertina del videogioco più amato dagli appassionati del genere, l’attaccante appariva ...

Cristiano Ronaldo : 'Io giovane - lascerò il segno anche nella storia della Juve' : Presentazione di Cristiano Ronaldo allo Juve Stadium. "E' stata una decisione che ho preso da tanto tempo: la Juve e' uno dei migliori club al mondo, sceglierla e' stato facile": queste le prime parole di Cr7 da neobianconero. "La mia carriera e' stato un sogno, ho vinto tutto. Ma sono ancora giovane, sono pronto a questa nuova sfida e sono ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : "33 anni? Gli altri vanno a giocare in Cina - io sono diverso : voglio vincere qui" : Altro che vecchio, il meglio deve ancora venire. Quando Cristiano Ronaldo, durante la sua prima conferenza da giocatore della Juventus, afferma di avere 23 anni, ride lui stesso e poi si corregge. "Ne ho 33". Ma – e non è l'unica volta – lo dice chiaro e tondo: "Io sono diverso". diverso da chi, da cosa? Da quelli che alla sua età decidono di andare a giocare in Cina, in Qatar, a finire la carriera nel calcio che non ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco il nuovo trailer di FIFA 19 : Il fuoriclasse portoghese è la nuova stella della Juventus e anche EA Sports corre ai ripari per il suo game in arrivo tra qualche settimana L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco il nuovo trailer di FIFA 19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo - il selfie di famiglia è già bianconero : il figlio di CR7 indossa la maglia della Juventus : Cristiano Ronaldo ed il suo primo selfie da bianconero insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez ed al primogenito con la maglia della Juventus Cristiano Ronaldo oggi a Torino si è sottoposto alle visite mediche ed ha presenziato alla prima conferenza stampa da bianconero. Ad accompagnarlo anche la fidanzata Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Ronaldo Junior. Il portoghese, alla presentazione ufficiale da calciatore della Juventus, si ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - Paratici svela un clamoroso retroscena sulla trattativa : Presentazione Cristiano Ronaldo – La Juventus ha presentato Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo arriva in Italia. E Paratici ai microfoni di Sky Sport svela un clamoroso retroscena: “L’idea folle è partita dopo il gol folle che ha segnato a noi in rovesciata. Mendes ci ha detto che è stato colpito dall’attenzione ricevuta, ci ha detto che un giorno sarebbe voluto venire alla Juventus. ‘Capisco ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il retroscena firmato Paratici : “ecco come abbiamo preso CR7! Sembrava un sogno…” : Dopo la conferenza stampa di presentazione, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha svelato come ha fatto il club bianconero ad acquistare Cristiano Ronaldo Quest’oggi è il Cristiano Ronaldo day, il giorno in cui il fuoriclasse portoghese è stato presentato nella conferenza stampa ufficiale. CR7 è stato accompagnato davanti ai microfoni da Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, che al termine ...

Su Sisal Matchpoint lo speciale scommesse dedicato a Cristiano Ronaldo. La doppietta all’esordio in Serie A vale 3.50 : È il lunedì di Cristiano Ronaldo. Il Marziano è arrivato a Torino e da oggi comincia ufficialmente la sua avventura nella Juventus e nel campionato italiano. L’arrivo di CR7 in Italia ha scatenato anche gli scommettitori, tante le proposte di scommesse con Ronaldo protagonista arrivate a scommesse On Demand di Sisal Matchpoint che, per l’occasione, ha aperto una sezione speciale dedicata interamente al Fenomeno. Si può scommettere non solo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : rivivi la giornata : Circa 200 fra giornalisti, cameraman e fotografi hanno già riempito la sala Gianni e Umberto Agnelli per un evento mediatico seguito in tutto il mondo. Tantissimi i giornalisti provenienti da Spagna ...

Cristiano Ronaldo si presenta : 'Voglio lasciare un segno nella storia della Juventus. L'età non conta : io sono diverso dagli altri' : La Juve è una delle migliori squadre del mondo , con un grande allenatore e un grande presidente. Ho deciso tempo fa. È stato un passo importante per la mia carriera '. Non solo, ma Ronaldo si sente ...

Cristiano Ronaldo si presenta : "Juventus - una sfida grandissima" | "Sono diverso dagli altri" : Il primo giorno da bianconero di Cristiano Ronaldo si chiude con la conferenza stampa di presentazione (in diretta su Tgcom24 e Sportmediaset.it) all'Allianz Stadium. Il campione portoghese spiegherà i motivi che lo hanno portato a lasciare il Real Madrid dopo 9 stagioni dense di vittorie per sposare il progetto della Juventus.

Cristiano Ronaldo promette : “Lascerò un segno nella storia di questa squadra” : “La Juve è uno dei migliori club al mondo, sceglierla è stato facile”. Ad affermarlo Cristiano Ronaldo durante la presentazione

FIFA 19 si rifà il look : ecco Cristiano Ronaldo per la prima volta con la maglia della Juventus : In seguito al rinnovo della partnership tra EA Sports e Cristiano Ronaldo, il campione portoghese era apparso nelle primissime immagini ufficiali di FIFA 19 con la maglia del Real Madrid, quando ancora l'idea di un suo addio non circolava neanche nelle teste degli esperti di calciomercato più fantasiosi.Ronaldo era presente con la divisa dei blancos anche sulla copertina del gioco, e con il suo trasferimento alla Juventus diventato ufficiale ...