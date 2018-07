Ad Sassuolo | ' Berardi costa 30 milioni Milan? Lo ha chiesto in prestito | ma'

Calciomercato Fiorentina - si insiste con il Sassuolo per Berardi : c'è distanza tra domanda e offerta : Obiettivo Berardi per la Fiorentina , che ha ormai individuato nel giocatore del Sassuolo il rinforzo giusto per il proprio reparto offensivo. Il club viola non ha intenzione di mollare, l'ultima ...

Berardi alla Roma?/ La cessione di Defrel potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo : Continua il pressing della Roma per portare in giallorosso Domenico Berardi. La cessione di Gregoire Defrel alla Sampdoria potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Calciomercato - Fiorentina : tentativo per Berardi del Sassuolo : Nei giorni scorsi è stato trattato dal Milan, ma il suo trasferimento in maglia rossonera si è poi bloccato, nulla di fatto almeno per il momento : su Domenico Berardi adesso c'è l'interesse della ...

Berardi alla Roma?/ Di Francesco vuole ad ogni costo l'attaccante del Sassuolo : Berardi sempre più nei pensieri della Roma, Di Francesco spera di poter riabbracciare l'attaccante del Sassuolo. Trattativa in corso col giocatore neroverde.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Berardi rifiuta il Milan/ L'attaccante del Sassuolo si muove solo per la Roma : Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, avrebbe rifiutato il Milan. La Roma, in caso di affondo decisivo, troverebbe anche il gradimento del centravanti che vuole ritrovare Di Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Mercato : Politano e Berardi - tutti sui gioielli Sassuolo : C'è il Sassuolo al centro delle trattative di questi giorni di calcioMercato. In tanti cercano attaccanti esterni, e per questo in cima alla lista dei 'desiderata' ci sono Politano e Berardi . Per il ...

Il Sassuolo su Politano e Berardi : 'Se uno parte l'altro resta' : - ha dichiarato il dirigente del Sassuolo a 'La Gazzetta dello Sport' - Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma ". "I nostri gioielli non partono ...

Idea Roma - Pinamonti parziale contropartita per Nainggolan : verrà offerto al Sassuolo per arrivare a Berardi : Nainggolan si appresta a firmare un nuovo contratto con l’Inter, alla Roma potrebbe andare Pinamonti come parziale contropartita Attorno all’affare tra Inter e Roma che coinvolgerà Nainggolan, potrebbe innescarsi un intreccio non da poco. Il calciatore belga dovrebbe approdare a giorni ai nerazzurri, per una cifra pari a 30 milioni più uno dei talentini dell’Inter, l’attaccante Pinamonti. Quest’ultimo però secondo ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Il Sassuolo esce allo scoperto : Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe essere De Zerbi, l’ad del club Carnevali, ha parlato al Corriere dello sport di alcune dinamiche di calciomercato: “Per prima cosa posso assicurare che non ...

Roma - piace Berardi : il Sassuolo chiede 30 milioni più bonus : La Roma guarda subito avanti, dopo l'arrivo di Ante Coric. I giallorossi, infatti, sono a lavoro per consegnare dei rinforzi importanti ad Eusebio Di Francesco. Proprio l'allenatore potrebbe essere un ...

Calciomercato Sassuolo - Politano partirà. Berardi forse : Sassuolo - Politano parte di sicuro, mentre su Berardi si rischia un altro tormentone estivo tra la possibilità di rimanere e quella di cambiare aria. Per Politano si tratta solo di capire la ...