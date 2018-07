Migranti | sindaco di Pozzallo | ' Su navi ci sono persone | non merci'

Migranti - navi ferme davanti a Pozzallo. Il sindaco : “Speriamo che situazioni si sblocchi - sono persone non merci” : “Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale”. Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo dove erano sbaracti i 113 Migranti a bordo della Alexander Maers, parla degli oltre 430 Migranti sulle navi Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza da ieri al largo ...

Il sindaco Orlando a Salvini : 'Il Viminale diffonde fake news' sui Migranti : Il sindaco della citta', nonché della citta' metropolitana, di Palermo Leoluca Orlando ha recentemente rilasciato una dichiarazione provocatoria nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, relativa al fatto che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sul flusso di migranti arrivati nel nostro Paese, il trend degli sbarchi sarebbe in netta diminuzione gia' da prima dell'insediamento del leader del Carroccio come capo del ...

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti ad accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave 'Monte Sperone' della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto ...

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave "Monte Sperone" della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto Ammatuna: "Abbiamo già allertato gli operatori dell'hotspot di Pozzallo e siamo pronti ad accogliere i 266 Migranti che sono a bordo della nave Monte Sperone della Guardia di Finanza, al momento ...

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l’isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – “Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lampedusa che sta seguendo quanto accade nel Mediterraneo. C’è una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio carico ...

Migranti : sindaco Pozzallo - gestione hotspot rinnovata - fiducia in pm : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “L’Amministrazione comunale di Pozzallo esprime pieno e totale sostegno all’operato delle forze di polizia e della magistratura con la speranza che la vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile”. Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a proposito del rinvio a giudizio di sei dipendenti comunali con l’accusa di falso, truffa e frode nelle pubbliche ...

Trapani - il sindaco : "Salvini se la prenda con quelli più grossi di lui - non con i Migranti" : Ore 9,59 "Salvini è un personaggio di una certa stazza... se li prenda con quelli più grossi di lui non con i migranti. I flussi non si governano con gli spot o inseguendo punti percentuali di consenso". Lo ha detto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al molo Ronciglio per accogliere i migranti a bordo di nave Diciotti, rivendicando "lo spirito di accoglienza della città" e invitando ...