Maltempo | giù piante | stop treni Faentina

Maltempo Torino : deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (12 mesi, stanziamento di 2.69 milioni) in riferimento agli eventi meteorologici del 7 giugno scorso nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e Mompantero, in Provincia di Torino: la delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Torino: deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno sembra essere il primo su Meteo Web.

“Maltempo prevedibile” : il giudice condanna Ryanair per il ritardo : C'è un regolamento europeo (n. 261/2004) che impone alle compagnie aeree di indennizzare i passeggeri per le cancellazioni dei voli, e anche per i ritardi al di là di certe soglie, proporzionate alle distanze. Quando ricorrono le circostanze, l’indennizzo è la regola, e se la compagnia non vuol pagare spetta a lei l’onere di dimostrare che si sono ...

Trapani - il Maltempo non è imprevedibile : il giudice di pace condanna Ryanair : La compagnia dovrà risarcire un passeggero arrivato in Sicilia con oltre 3 ore di ritardo per le condizioni meteo avverse

Maltempo : l’Italia affoga con il +124% di pioggia a giugno : L’estate inizia in Italia con la caduta del 124% di pioggia in più a giugno, che si classifica all’ottavo posto tra i più bagnati dal 1800, rispetto alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sul Veneto in una stagione segnata da nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la ...

Maltempo al Nord/Est - fenomeni estremi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - nubifragi in Calabria : la Giunta chiede lo stato di emergenza : La Giunta regionale calabrese, su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. In particolare gli eventi hanno interessato il Reggino Tirrenico (Scilla e Bagnara Calabria) e la zona del Vibonese (Nicotera e Ioppolo). Situazioni difficili per le abbondanti precipitazioni ...

Maltempo - frana Bussoleno : “Scongiurare altre calamità” : “Intervenire subito per scongiurare nuove calamità”: lo chiedono i consiglieri regionali di Leu, Marco Grimaldi, Silvana Accossato e Walter Ottria, dopo il sopralluogo di questa mattina della II Commssione del Consiglio regionale sui luoghi colpiti dalla frana a Bussoleno. Per Leu, “è necessaria a questo punto la messa in sicurezza preventiva degli altri due luoghi interessati dal fenomeno incendiario che ha colpito Bussoleno, ...

Maltempo Calabria - eventi meteo dal 14 al 19 giugno : ecco i DATI Arpacal : “Il vortice di bassa pressione che ha stazionato per diversi giorni sull’Italia meridionale ha determinato una prolungata instabilità sulla nostra regione, causando precipitazioni intense, di breve durata e relativamente isolate”. E’ quanto comunica il Centro funzionale Multirischi dell’Arpacal, che questa mattina ha trasmesso alla Regione il Rapporto sull’evento pluviometrico che ha colpito la Calabria dal 14 al 19 giugno scorsi. E’ sulla base ...

Maltempo - disagi a Bari : una tenda del Palagiustizia cede sotto il peso della pioggia : Strade ed edifici privati allagati, vetture bloccate dal muro d'acqua e incidenti che hanno mandato in tilt in traffico. La città di Bari si sveglia nuovamente con il Maltempo, che dall'alba del 26 ...

Maltempo al Sud - nubifragi e tornado per un rarissimo ciclone tropicale sul mar Jonio : “nessun precedente a Giugno - è uno sconvolgimento climatico” : 1/10 Le immagini dal satellite stamattina ...

Ragusa - allerta Maltempo per lunedì 25 giugno : Il Comune di Ragusa annuncia che da domani mattina alle ore 6 sarà attivo il presidio territoriale di Protezione Civile per l'allerta meteo maltempo.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 100mila euro a Pinzano per risarcire i danni : La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato a favore del Comune di Pinzano al Tagliamento (Pn) la cifra di 100mila euro che serviranno per coprire le spese sostenute dall’Amministrazione locale a causa degli eventi atmosferici accaduti a metà dicembre del 2017 e nei primi giorni del 2018. Lo ha deciso la Giunta Fedriga approvando, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, una apposita delibera. La ...

