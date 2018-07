Inter | Perisic giocatore del momento al Mondiale | arrivano i complimenti di Mourinho

Inter - Spalletti : “Nella scia dei più forti. Perisic come CR7” : Perisic come CR7- Luciano Spalletti, Intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per dare il via alla nuova stagione nerazzurra. Parole ad effetto, cariche di forte convinzione e fiducia nei propri mezzi. “NELLA scia DEI PIU’ FORTI” Spalletti ha sottolineato: “Non mi domando se potremo far bene ma perché non dovremmo far bene. Dovremo essere […] L'articolo Inter, Spalletti: “Nella scia dei più ...

Calciomercato - voci dall'estero : 'Mourinho vuole Perisic : l'Inter pensa a Di Maria' : ROMA - Ivan Perisic torna con decisione nel mirino di Josè Mourinho : secondo 'The Sun' il Manchester United , dopo l'assalto fallito la scorsa estate, avrebbe deciso di puntare nuovamente sul 29enne ...

Mondiali - da Bergomi a Perisic-Brozovic : record incredibile per l’Inter : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena, cresce sempre di più l’attesa per l’ultimo atto, di fronte Francia e Croazia, due squadre che possono considerarsi una sorpresa per quanto visto nella competizione. La sfida è pronta a mettere di fronte da una parte Mbappé-Griezmann e Pogba, dall’altra parte Modric-Perisic e Mandzukic. Altro motivo di grande interesse riguarda l’Inter, in ...

Inter - c'è la finale di Perisic e Brozovic : Spalletti può annullare l'allenamento : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore sta valutando l'idea di cancellare l'allenamento di domenica pomeriggio per permettere ai suoi giocatori di fare gruppo supportando i due croati, ...

Calciomercato Inter - Spalletti : Perisic e Brozovic parte del progetto : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Calciomercato Inter - Perisic caricato da Nainggolan : 'Io fuori - siete sicuri?' : L'arrivo di Radja Nainggolan all'Inter, sembra aver caricato davvero tutti. L'ambiente caldissimo che l'ex centrocampista della Roma ha trovato al suo arrivo a Milano, lo dimostra. Anche il capitano ...

Perisic chiama Dzeko : “vieni anche tu all’Inter” : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, in particolar modo uno degli ultimi colpi piazzati è stato quello di Radja Nainggolan all’Inter. Nel frattempo Edin Dzeko saluta l’ex compagno: “Oggi sono triste, e per colpa tua Radja. Non volevo vederti andare via, ci mancherai ma ti voglio bene. In bocca al lupo fratè”. Immediata la risposta di Nainggolan ma anche e soprattutto quella di Ivan Perisic che ha lanciato un chiaro ...

Inter - Perisic chiama Dzeko in nerazzurro : “Vieni anche tu…”- FOTO- : Perisic chiama Dzeko- Ai tempi dei social network ogni mossa, ogni tweet, ogni commento può far notizia. E’ il caso di Perisic e Dzeko. L’attaccante giallorosso ha commentato la foto di Radja Nainggolan facendo un grosso in bocca al lupo all’ormai ex compagno per la nuova avventura all’Inter. “Mi mancherai”, scrive Dzeko. IL COMMENTO DI […] L'articolo Inter, Perisic chiama Dzeko in nerazzurro: ...

Suso all'Inter? / Calciomercato - clamoroso scambio : al Milan uno tra Candreva - Brozovic e Perisic : Suso all'Inter? Calciomercato: clamoroso scambio col Milan dove potrebbe approdare uno tra Ivan Perisic, Antonio Candreva e Marcelo Brozovic. Trattativa in piedi o bautade?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:15:00 GMT)

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...

Inter - Perisic : "Qui per la Champions? Vedrò dopo il Mondiale" : Lui è uno dei migliori al mondo, ma abbiamo una squadra forte e lo sappiamo". Prima Messi, poi il passaggio del turno, poi si vedrà. Un mantra. Mondiali, la festa dei tifosi croati dopo il successo ...

Calciomercato Inter/ 'Icardi rimarrà con Spalletti - Perisic invece…' - esclusiva - : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva a Giovanni Macedoni sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri. I tifosi si chiedono se Icardi rimarrà.