Da Materdei a New York | il ritorno di don Antonio Starita

ilmattino

: @gianni_la_marca La mangio spesso a Materdei... E nn potevo farmela mancare pure a New York ?? - DebbyDd22 : @gianni_la_marca La mangio spesso a Materdei... E nn potevo farmela mancare pure a New York ?? -

(Di sabato 14 luglio 2018) NEW- Daa Manhattan, ildi Don. Ambasciatore della pizza nel mondo, 'ma c'è tanto da fare anche in Italia'. Passato e futuro, tra 'L'oro di Napoli', il franchising, la qualità e gli eredi della tradizione. Con una definizione di coda imperdibile su New. ...