Carceri | detenuto si toglie la vita a Pesaro Il Garante | Situazione critica

Violenza in alcune Carceri italiane - un ex detenuto : “Ci picchiavano” : Violenza in alcune carceri italiane, un ex detenuto: “Ci picchiavano” “Le Iene” raccolgono la testimonianza di Rachid, che ha scontato una pena in diverse strutture penitenziarie Continua a leggere L'articolo Violenza in alcune carceri italiane, un ex detenuto: “Ci picchiavano” proviene da NewsGo.