Mara Venier il ritorno in Rai mi ha fatto stare male sono finita in ospedale

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti in love? Mara Venier : «È pazzo di lei» : Tra lavoro e amore, l'estate 2018 di Barbara D'Urso sembra davvero piena e frenetica: mentre l'attrice e conduttrice è impegnata con le riprese del sequel de La dottoressa...

Mara Venier - pace fatta con la Ventura grazie a Niccolò Bettarini : L’aggressione a Niccolò Bettarini ha avuto, nella tragedia, un risvolto positivo. È riuscita infatti a far riavvicinare Mara Venier e Simona Ventura. Le due donne – entrambe con un carattere forte e indipendente – non sono solo amiche e colleghe, ma anche parenti. La Venier infatti è sposata con Nicola Carraro, padre di Gerò, il compagno di Super Simo. Dopo l’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, che è stato ...

Mara Venier - la botta al cuore e il ritorno a Domenica in : la conduttrice ricoverata in ospedale. Come sta ora : Che Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In è noto da diverse settimane oramai, ma cosa sia successo quando le è giunta 'la' telefonata si scopre soltanto ora. La signora della Domenica - che ...

Mara Venier in ospedale - la notizia di Domenica In? "Un colpo al cuore" : Condurrà Domenica In a partire dal 23 settembre, una notizia che le ha suscitato un'emozione talmente forte da portarla in ospedale. Per Mara Venier tornare su Rai1 è un colpo al cuore, tanto che si è dovuta sottoporre ad alcuni accertamenti medici al Policlinico Gemelli. La conduttrice ha raccontato il piccolo inconveniente al settimanale Oggi in una lunga intervista in cui parla della gioia di tornare nuovamente nelle case degli ...

Simona Ventura ha fatto pace con la Venier? Le parole di Mara : Mara Venier su Simona Ventura: “In certi momenti va dimenticato tutto” Simona Ventura e Mara Venier sono due donne molto amate dal pubblico italiano. Non si può di certo dire però che il medesimo sentimento ci sia tra di loro: Mara e Simona infatti, nonostante siano parenti, non si sopportano ormai da tempo. Ultimamente comunque un fatto tragico che ha toccato nel profondo la futura conduttrice di Temptation Island Vip potrebbe ...

Mara Venier in ospedale : "Il ritorno a Domenica In - una botta al cuore" : Mara Venier tornerà alla conduzione di Domenica In : la notizia è ormai nota da un po' di tempo, ma la conduttrice ha raccontato come ha vissuto il suo rientro in Rai durante un'intervista rilasciata ...

Simona Ventura e Mara Venier : pace fatta dopo l’aggressione di Niccolò Bettarini? Le ultime news : Simona Ventura e Mara Venier hanno fatto pace? Ecco quello che è successo dopo l’aggressione di Nicolò Bettarini Quali sono i rapporti attuali tra Simona Ventura e Mara Venier? L’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini aveva stretto vicino alla famiglia del ragazzo numerose persone, tra cui appunto la conduttrice di Domenica In. Utenti del web, […] L'articolo Simona Ventura e Mara Venier: pace fatta dopo l’aggressione ...

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti fidanzati? Mara Venier stuzzica di nuovo l’amica : Mara Venier fa il tipo per Alberto Mezzetti: lui e Barbara d’Urso fidanzati? “Noi ci divertiamo però…” Mara Venier in compagnia di Barbara d’Urso, in un Instagram stories caricata sui social, aveva recentemente stuzzicato l’amica circa la sua presunta frequentazione con Alberto Mezzetti. Mara, nello specifico, aveva domandato ironicamente: “Ma è vero che ti sei fidanzata […] L'articolo Barbara ...

Mara Venier parla del malore avuto dopo la conferma a Domenica In : Domenica In, Mara Venier: “Il mio ritorno è una rivincita” Tempo d’estate, di caldo, di vacanze ma Mara Venier pensa a Domenica In. Ieri, mercoledì 11 luglio, la Zia Nazionale ha fatto sapere ai suoi milioni di followers che la seguono con tanta stima e affetto che da lì a poco avrebbe registrato il promo della nuova edizione di Domenica In. dopo l’allontanamento dalla Rai, la conduttrice si è sentita messa da parte ...