Domani è lo Shark Day | WWF | “Il 50% delle specie di squali nel Mediterraneo è a rischio”

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ilè un vero hotspot di biodiversità per gli, le razze e le chimere, con circa 86di cui 47, 38 razze e 1 di chimere, pari a circa il 7% del numero totale di pesci cartilaginei esistenti al mondo. Ma nel Mare Nostrum questenon nuotano tranquille, anzi, una recente analisi della letteratura scientifica condotta dal WWF ha scoperto che si tratta di uno dei luoghi più pericolosi al mondo pere razze, con circa il 50%minacciato. È il dato diffuso oggi dal WWF alla vigilia delAWARENESS DAY celebrato il 14 luglio per diffondere una migliore conoscenza di queste, veri e propri indicatori della salute degli oceani: il loro declino, infatti, comporta notevoli conseguenze ecologiche per tutto l’ambiente marino. Il WWF ha lanciato anche una Campagna di adozione – ‘adotta uno squalo’ – per sostenere i progetti ...