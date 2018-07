Diciotti a Trapani - il sindaco contro Salvini che intanto sigla l'asse europeo anti Migranti : Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare "ordine" all'attuale situazione migratoria dell'Unione europea. Lo hanno...

Migranti : sindaco Pozzallo - gestione hotspot rinnovata - fiducia in pm : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “L’Amministrazione comunale di Pozzallo esprime pieno e totale sostegno all’operato delle forze di polizia e della magistratura con la speranza che la vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile”. Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a proposito del rinvio a giudizio di sei dipendenti comunali con l’accusa di falso, truffa e frode nelle pubbliche ...

Diciotti a Trapani - il sindaco contro Salvini che intanto sigla l'asse europea anti Migranti : Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare "ordine" all'attuale situazione migratoria dell'Unione europea. Lo hanno...

Trapani - il sindaco : 'Salvini se la prenda con quelli più grossi di lui - non con i Migranti' : Articolo aggiornato alle ore 10,17 del 12 luglio 2018 Ore 9,52 Presidio antirazzista al grido 'Restiamo umani' al molo Ronciglio di Trapani. Magliette, bandane e cappelli rossi colorano il sit-in ...

Trapani - il sindaco : "Salvini se la prenda con quelli più grossi di lui - non con i Migranti" : Ore 9,59 "Salvini è un personaggio di una certa stazza... se li prenda con quelli più grossi di lui non con i migranti. I flussi non si governano con gli spot o inseguendo punti percentuali di consenso". Lo ha detto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al molo Ronciglio per accogliere i migranti a bordo di nave Diciotti, rivendicando "lo spirito di accoglienza della città" e invitando ...

Trapani - il sindaco : 'Salvini se la prenda con quelli più grossi lui - non con i Migranti' : Ore 9,59 'Salvini è un personaggio di una certa stazza... se li prenda con quelli più grossi di lui non con i migranti. I flussi non si governano con gli spot o inseguendo punti percentuali di ...

Salvini - circolare Viminale sui Migranti/ Sindaco Orlando : “Ministro ossessionato - così agevole le mafie” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2) : (AdnKronos) - Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: "E' necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale - avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perc

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Il provvedimento non può essere contestato tout court. L'obiettivo di limitare gli abusi è pienamente condivisibile, così come la velocizzazione dell'iter. Ma la circolare contiene anche dei limiti legati al fatto che forse il ministro non vive e non conosce pienamente

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il provvedimento non può essere contestato tout court. L’obiettivo di limitare gli abusi è pienamente condivisibile, così come la velocizzazione dell’iter. Ma la circolare contiene anche dei limiti legati al fatto che forse il ministro non vive e non conosce pienamente il fenomeno migratorio”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, commentando la ...

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2) : (AdnKronos) – Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: “E’ necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale – avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perché il peso di un fenomeno globale non ricada solo sul Paese che accoglie nei propri porti questi disperati”. Ma al ...

Migranti : sindaco Palermo - circolare Salvini agevola mafie e criminalità : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Con la recente circolare inviata a tutte le prefetture appare sempre più chiaro il disegno dell'attuale ministro dell'Interno che non soltanto è sempre più ossessionato, a livelli patologici, dall'idea che l'Italia sia una realtà interculturale, ma sempre più chiaramen

Migranti : sindaco Pozzallo - circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata”. E’ un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo del Viminale, inviata ieri alle prefetture italiane e ai responsabili delle commissioni per il riconoscimento delle tutele ...

Migranti : sindaco Pozzallo - circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata". E' un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo