Il triangolo scabroso del ct del Messico ai Mondiali 2018 | Osorio in Russia con moglie

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Il ct delnei guai, Juan Carlospotrebbe aver portato insia l’amante che la: la scoop che potrebbe costargli il divorzio Il ct del, Juan Carlos, dopo lo scandalo dei suoi giocatori dovuto al festino hot alla vigilia deidi, potrebbe essere incappato in guaio di simile. Dopo che il Daily Mail aveva segnalato le ‘marachelle’ dei calciatori del, l’allenatore non aveva preso nessun provvedimento particolare, perdonando’ le leggerezze degli sportivi coinvolti. Forse,non ha considerato il fatto così grave da meritare una punizione, soprattutto in relazione a quello che anche lui al torneo iridato (secondo fonti messicane) ha combinato!infatti avrebbe portato con sé insia la(madre dei suoi due figli), che l’amante. Sugli spalti delle partite del ...