Atac | i 320 nuovi autobus promessi dal Campidoglio non arriveranno per ora Deserta la

(Di giovedì 12 luglio 2018) I 320per Romada Virginia Raggi e Linda Meleo non. Almeno non per ora. È andatala gara d’appalto del valore di 98 milioni, bandita lo scorso 23 maggio da, per l’acquisto di 320 vetture diesel euro 6 da immettere sulle strade capitoline nei prossimi 3 anni, con i primi 125 previsti in arrivo nel 2019. A quanto comunicato dalla stessa azienda capitolina – confermando le indiscrezioni che circolavano nelle ore immediatamente precedenti – “non è giunta alcuna offerta in risposta alla gara per l’acquisto dei”, motivo per il quale “, in qualità di stazione appaltante, avvierà delle nuove verifiche di mercato per garantire nel minor tempo possibile la fornitura dei mezzi”. L’acquisto deimezzi faceva parte di un piano di rilancio dell’azienda che prevede il rinnovo della flotta per 950– circa la metà di quella ...