ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Aggredì bengalesi gridando: “Andate via”, Cassazione conferma aggravante razzista - Cate0011 : RT @fattoquotidiano: Aggredì bengalesi gridando: “Andate via”, Cassazione conferma aggravante razzista - fattoquotidiano : Aggredì bengalesi gridando: “Andate via”, Cassazione conferma aggravante razzista -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Espressioni come “dovete andare via“, che denotano disprezzo verso gli stranieri, anche se “generiche” e senza riferimento esplicito alla razza, ma pronunciate “per manifestare pubblicamente e diffondere odio” possono comportare l’della “finalità di discriminazione razziale”. La, come riporta l’agenzia Ansa, l’ha infattita, con il relativo aumento di pena, nel condannare in via definitiva un 45enne di Gallarate, che nel 2010, insieme ad un altro uomo, anch’egli condannato in appello e non ha presentato ricorso, aveva ferito due cittadini, che assieme ad alcuni connazionali si erano ritrovati fuori a un circolo. L’aggressione era avvenuta nell’ottobre del 2010 quando ad alcuni cittadinisi erano avvicinati due uomini, di cui uno armato di un manganello nero con la ...